Άγιος Δημήτριος: Προσήχθη ένας 20χρονος για τη δολοφονία του γιου του ταξιάρχου της ΕΛ.ΑΣ

Προσήχθη πριν από λίγο στη ΓΑΔΑ ένας 20χρονος που εμπλέκεται στη δολοφονία του 27χρονου γιου του ταξιάρχου της ΕΛ.ΑΣ, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο το βράδυ της Τετάρτης (22/4).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος φέρεται να είναι ο νέος σύντροφος της πρώην κοπέλας του 27χρονου.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 27χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό του 27χρονου διαπίστωσε ότι φέρει σημάδια πάλης, καθώς και δύο τραύματα, το ένα στον λαιμό και το άλλο στο κεφάλι. Το χτύπημα που του στέρησε τη ζωή ήταν αυτό που έχει στον θώρακα από νύσσον και τέμνον όργανο.

Από την ιατροδικαστική εξέταση, προκύπτει πως ο 27χρονος πάλεψε με κάποιον ή κάποιους πριν πέσει νεκρός από τη μοιραία μαχαιριά.

Τα ρούχα του 27χρονου έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ προκειμένου να γίνει έρευνα του για γενετικό υλικό ή αποτυπώματα.