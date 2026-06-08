Σαν σήμερα 8 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Παγκόσμια Ημέρα κατά των Εγκεφαλικών Όγκων
- Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών
Γεγονότα
- 1783: Το ηφαίστειο Λάκι στην Ισλανδία αρχίζει μία έκρηξη που θα διαρκέσει 8 μήνες. Η έκρηξη θα σκοτώσει πάνω από 9.000 άτομα και θα οδηγήσει σε επτά χρόνια λιμού.
- 1928: Το αεροπλάνο «Ελλάς», τύπου Breguet, με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη, απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. Θα το επιτύχει 20 μέρες αργότερα, αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιομέτρων.
- 1932: Υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ.
- 1949: Ο Βρετανός συγγραφέας Τζορτζ Όργουελ εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του «1984».
- 1963: Ο Μίκης Θεοδωράκης και είκοσι Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το Κίνημα Νεολαίας «Γρηγόρης Λαμπράκης» (ΔΚΝΓΛ). Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μία πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία. σ’ όλη την Ελλάδα.
- 1967: Πόλεμος των Έξι Ημερών: Το αμερικανικό πλοίο Λίμπερτι δέχεται από λάθος επίθεση από ισραηλινές δυνάμεις, με απολογισμό 34 νεκρούς και 171 τραυματίες.
- 1995: Η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα «Ο Άγιος Πέτρος» του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (Ελ Γκρέκο). Τα 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του έργου συγκεντρώθηκαν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτών.
- 1996: Η Κίνα προβαίνει σε υπόγεια, ειρηνική, πυρηνική δοκιμή στο Λοπ Νορ.
- 2000: Η τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη» δολοφονεί στη Λεωφόρο Κηφισίας τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μ. Βρετανίας στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς.
- 2006: Πάνω από 15.000 διαδηλωτές απ’ όλη την Ελλάδα υπολογίζεται ότι συμμετέχουν στο μαζικότερο μέχρι εκείνη τη στιγμή πανελλαδικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο των φοιτητών και της ΠΟΣΔΕΠ που πραγματοποιείται στην Αθήνα, ενώ 347 σχολές ΑΕΙ-ΤΕΙ τελούν υπό κατάληψη αντιδρώντας στις προβλέψεις του νόμου-πλαίσιου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που προωθεί η Υπουργός Παιδείας Μαριέττα Γιαννάκου. Ξεσπούν συγκρούσεις στην οδό Μητροπόλεως που επεκτείνονται μέχρι το Πολυτεχνείο όπου καταφεύγει κυνηγημένη η πορεία. Δεκάδες φοιτητές, αστυνομικοί και δημοσιογράφοι τραυματίες.
Γεννήσεις
- 1810: Ρόμπερτ Σούμαν, Γερμανός συνθέτης, από τους κορυφαίους της εποχής του Ρομαντισμού. (Θαν. 29/7/1856)
- 1916: Φράνσις Κρικ, Βρετανός βιολόγος. Μαζί με τον Αμερικανό Ρόμπερτ Γουότσον, ανακάλυψε το DNA, τον Απρίλιο του 1953. (Θαν. 28/7/2004)
- 1942: Νίκος Κωνσταντόπουλος, Έλληνας πολιτικός, πρόεδρος του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου τη δεκαετία του 90.
- 1954: Μάριος Τόκας, Κύπριος συνθέτης.
- 1955: Τιμ Μπέρνερς-Λι, βρετανός μηχανικός υπολογιστών, που ανακάλυψε το WWW και ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το Ίντερνετ.
- 1961: Καίτη Γαρμπή, Ελληνίδα τραγουδίστρια.
- 1977: Κάνιε Γουέστ, Αμερικανός ράπερ.
Θάνατοι
- 1859: Γουόλτερ Χαντ, Αμερικανός μηχανικός, που ανακάλυψε την καρφίδα ασφαλείας, κοινώς παραμάνα. (Γεν. 29/7/1796)
- 1876: Γεωργία Σάνδη, Γαλλίδα συγγραφέας.
- 1962: Στέλιος Σπεράντσας, Έλληνας καθηγητής της Οδοντιατρικής Σχολής και λογοτέχνης. (Γεν. 1888)
- 1987: Αλέξανδρος Ιόλας, Έλληνας γκαλερίστας και σημαντικός συλλέκτης έργων μοντέρνας τέχνης. Το πραγματικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος Κουτσούδης. (Γεν. 25/3/1907)