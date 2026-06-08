Ισραήλ: Η πυραυλική επίθεση διέκοψε τον ημιτελικό της Χάποελ Τελ Αβίβ – Ξέσπασμα Ιτούδη

Ο ημιτελικός του ισραηλινού πρωταθλήματος μπάσκετ ανάμεσα στη Χάποελ Τελ Αβίβ και τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, διακόπηκε καθώς η πυραυλική επίθεση του Ιράν ανάγκασε τις αρχές να εκκενώσουν άμεσα το γήπεδο. «Αυτό ξεπερνά το μπάσκετ», δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός της Χάποελ Τελ Αβίβ, Δημήτρης Ιτούδης.

Το παιχνίδι, το οποίο βρισκόταν σε εξέλιξη την Κυριακή 7/6, διακόπηκε προσωρινά και στη συνέχεια εκκενώθηκε το γήπεδο για λόγους ασφαλείας, καθώς οι αρχές προχώρησαν σε μέτρα προστασίας των θεατών, των αθλητών και των παραγόντων της αναμέτρησης.

Λίγο μετά τις εξελίξεις αυτές, σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, ο προπονητής της Χάποελ Τελ Αβίβ, Δημήτρης Ιτούδης, τοποθετήθηκε σε τοπικά ΜΜΕ, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού και θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων.

Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε στο κλίμα αβεβαιότητας που επικρατούσε κατά τη διάρκεια της διακοπής, αλλά και στην ανάγκη διαχείρισης μιας πρωτοφανούς κατάστασης που επηρέασε άμεσα τη διεξαγωγή του αγώνα, τονίζοντας παράλληλα ότι το μπάσκετ περνά σε δεύτερη μοίρα μπροστά στις εξελίξεις.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός:

«Όλοι αυτή τη στιγμή τηλεφωνούν στους αγαπημένους τους ανθρώπους. Δεν ξέρω ποια ακριβώς είναι η κατάσταση τώρα. Μας είπαν ότι ο αγώνας μπορεί να συνεχιστεί, γι’ αυτό βρισκόμαστε εδώ. Μας είπαν ότι η Χάποελ Ιερουσαλήμ ήδη ετοιμάζεται να αποχωρήσει, αυτές είναι οι πληροφορίες που μου έδωσαν.

Αυτό ξεπερνά το μπάσκετ, πρέπει να καταλάβετε ότι η ασφάλεια όλων είναι η απόλυτη προτεραιότητα. Εκκένωσαν το γήπεδο, οπότε το επόμενο βήμα είναι να ολοκληρωθεί ο αγώνας και να δούμε τι θα συμβεί. Θέλουμε να τελειώσουμε το παιχνίδι, προφανώς. Όλοι είδαν ότι ήμασταν καλοί σε αυτό το ματς, είχαμε προβάδισμα 10 πόντων στην τελευταία περίοδο (77-67). Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα, αλλά όπως είπα, αυτό είναι κάτι περισσότερο από μπάσκετ».