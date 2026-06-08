Χρήστος Μουζακίτης: «Ότι χειρότερο να βλέπεις το Μουντιάλ από την τηλεόραση» – BINTEO

Ο διεθνής χαφ του Ολυμπιακού Χρήστος Μουζακίτης μίλησε μετά το τέλος της αναμέτρησης της Εθνικής ομάδας με την Ιταλία και την ήττα με 1-0, επισημαίνοντας πως παρά την αρνητική εμφάνιση, υπάρχει πίστη στο πρότζεκτ.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής τόνισε χαρακτηριστικά ότι «δεν υπάρχει κάτι χειρότερο για έναν ποδοσφαιριστή έχοντας αγωνιστεί στα προκριματικά, να βλέπει το Μουντιάλ από την τηλεόραση», εκφράζοντας για ακόμα μία φορά την απογοήτευση των παικτών της Εθνικής για τον αποκλεισμό απότ η μεγάλη διοργάνωση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χρήστου Μουζακίτη:

«Προφανώς δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που κάναμε, θέλαμε να κλείσουμε καλύτερα τη σεζόν κάνοντας μια νίκη. Δεν τα καταφέραμε, είμαστε εδώ για να επιμείνουμε, να προσπαθήσουμε και να βελτιωθούμε.

Προφανώς είναι πολύ καλό που θα παίξουμε με αυτές τις ομάδες στο Nations League, είναι μεγάλο challenge για εμάς για τους εαυτούς μας. Είμαστε οι πρώτοι που πιστεύουμε στους εαυτούς μας και πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι μεγάλο για την Εθνική, είναι κάτι που περιμέναμε πολύ καιρό, δεν θέλω να πω μεγάλα λόγια, όταν θα έρθει η ώρα θα δούμε τα παιχνίδια όπως πρέπει.

Προφανώς είμαστε οι πρώτοι που πιστεύουμε στους εαυτούς μας και πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι μεγάλο μετά από πολλά χρόνια αλλιώς δεν θα είμασταν εδώ.

Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο για έναν ποδοσφαιριστή έχοντας αγωνιστεί στα προκριματικά, να βλέπει το Μουντιάλ από την τηλεόραση. Το χειρότερο συναίσθημα.

Το κλίμα στην ομάδα θα παραμείνει πάντα έτσι, δεν έχουμε κανένα θέμα»