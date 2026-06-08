Ήττα 0-1 της εθνικής ποδοσφαίρου από την Ιταλία σε φιλικό στο Παγκρήτιο

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γνώρισε την ήττα με 0-1 από την Ιταλία σε φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας που διεξήχθη στο Παγκρήτιο στάδιο, με το γκολ του Εσπόζιτο στο 18ο λεπτό να κρίνει το αποτέλεσμα. Η Ιταλία ολοκλήρωσε το ματς με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Ρετζιάνι, ενώ και οι δύο ομάδες είχαν από ένα δοκάρι στην αναμέτρηση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η εθνική μας ομάδα γνώρισε την ήττα με 0-1 από την Ιταλία σε φιλική αναμέτρηση στο Παγκρήτιο στάδιο. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Εσπόζιτο στο 18ο λεπτό.
  • Με δέκα παίκτες ολοκλήρωσε το ματς η Ιταλία λόγω αποβολής με κόκκινη κάρτα του Ρετζιάνι στο 68΄. Από ένα δοκάρι είχαν οι δύο ομάδες, με την Ελλάδα να πλησιάζει στην ισοφάριση με τον Ζαφείρη.
  • Η Εθνική, με τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη να κάνει ντεμπούτο, βελτιώθηκε αισθητά στην επανάληψη με τις αλλαγές του Γιοβάνοβιτς. Πλέον, στρέφει την προσοχή της στα δύο πρώτα ματς για τη League A του UEFA Nations League.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Την ήττα με 0-1 γνώρισε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου από την Ιταλία σε φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας που διεξήχθη στο Παγκρήτιο στάδιο.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Εσπόζιτο στο 18ο λεπτό. Από ένα δοκάρι είχαν οι δύο ομάδες, η Ιταλία με τον Κολεόσο στο 47΄ και για την Ελλάδα ο Ζαφείρης με δυνατό σουτ στο 84΄. Με δέκα παίκτες ολοκλήρωσε το ματς η Ιταλία λόγω αποβολής με κόκκινη κάρτα του Ρετζιάνι στο 68΄.

Με πολλά προβλήματα στην επίθεση στο πρώτο ημίχρονο η εθνική μας ομάδα που βελτιώθηκε αισθητά στην επανάληψη με τις αλλαγές του Γιοβάνοβιτς.

Τον ίδιο σχηματισμό (3-4-3) αλλά με οκτώ νέα πρόσωπα σε σχέση με το πρόσφατο (4/6) φιλικό με τη Σουηδία, παρέταξε την Εθνική ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Από την άλλη, ο Σίλβιο Μπαλντίνι «κατέβασε» μια ενδεκάδα με μέσο όρο ηλικίας τα 20,9 έτη και γηραιότερο τον 27χρονο Τζίτζι Ντοναρούμα.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν ανώτεροι μέχρι και το 68ο λεπτό, όταν αποβλήθηκε ο Λούκα Ρετζιάνι. Ο Τζεφ Εκχατόρ αστόχησε στο 4’, αλλά ήταν αυτός που τροφοδότησε τον Πίο Εσπόζιτο για το 0-1. Είκοσι λεπτά μετά, ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος νίκησε σε τετ-α-τετ τον 20χρονο άσο της Ίντερ. Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με οριζόντιο δοκάρι για τη «σκουάντρα ατζούρα», σε κοντινό πλασέ του Λούκα Κολεόσο. Στο 68’, ο Ρετζιάνι όντας τελευταίος τράβηξε από τη φανέλα τον Τάσο Δουβίκα, με τις αριθμητικές ισορροπίες να αλλάζουν.

Η Εθνική, με τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη να κάνει ντεμπούτο, έφτασε κοντά στην ισοφάριση, αλλά το δυνατό σουτ του Χρήστου Ζαφείρη σταμάτησε στη ρίζα της αριστερής δοκού, με το 0-1 να μένει μέχρι τέλους. Πλέον, η Εθνική μας στρέφει την προσοχή της στα δύο πρώτα (εκτός έδρας) ματς για τη League A του UEFA Nations League, απέναντι σε Σερβία (24/9) και Γερμανία (27/9).

Διαιτητής: Γιγκάλ Φριντ (Ισραήλ)
Κίτρινες: Λιπάνι, Αχανόρ, Φαβασούλι.
Κόκκινες: Ρετζιάνι (68’)

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης (46’ Ρότα), Βαγιαννίδης (76’ Τεττέη), Τριάντης (62’ Ανδρούτσος), Μουζακίτης (76’ Ζαφείρης), Κυριακόπουλος (62’ Τσιμίκας), Tζόλης (87’ Παυλίδης), Δουβίκας (87’ Κωστούλας), Μασούρας (62’ Κυζιρίδης).

ΙΤΑΛΙΑ (Σίλβιο Μπαλντίνι): Ντοναρούμα, Αχανόρ (46’ Μανέ), Κομούτσο (55’ Ρετζιάνι), Κιαρόντια, Μπαρτεζάγκι, Πιζίλι, Λιπάνι (74’ Νταγκασό), Ντουρ, Εκχατόρ (46’ Φίνι/74’ Φαβασούλι), Εσπόζιτο (88’ Καμάρντα), Κολεόσο (88’ Κολεόσο).

*Στις εξέδρες του Παγκρήτιου βρέθηκε κι ο Στεφάν Λανουά που πρόσφατα ανανέωσε για δυο ακόμη χρόνια τη θητεία του στην προεδρεία της ΚΕΔ.

*Πριν τη σέντρα κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μάριου Οικονόμου που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών.

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