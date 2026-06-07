Diamond League: Πρώτη ήττα για τον Ντουπλάντις ύστερα από σχεδόν 3 χρόνια

Την πρώτη του ήττα εδώ και τρία χρόνια γνώρισε σήμερα (7/6) ο Σουηδός αστέρας του άλματος επί κοντώ, Αρμάντ Ντουπλάντις, στο μίτινγκ της σειράς Diamond League που διεξήχθη στη Στοκχόλμη.

Ο κορυφαίος επικοντιστής στον κόσμο δεν κατάφερε να υπερασπιστεί το αήττητο σερί του, καθώς η τελευταία του ήττα είχε σημειωθεί τον Ιούλιο του 2023 στο Μονακό. Στον αγώνα της σουηδικής πρωτεύουσας, ο Ντουπλάντις περιορίστηκε στα 5,80 μέτρα, αποτυγχάνοντας στη συνέχεια να υπερβεί τα 6,00 μέτρα.

Την ευκαιρία εκμεταλλεύτηκε ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Σουηδό πρωταθλητή μπροστά στο κοινό της χώρας του.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη σηματοδοτεί ένα σπάνιο αποτέλεσμα για τον Ντουπλάντις, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει κυριαρχήσει απόλυτα στο αγώνισμα, καταρρίπτοντας παράλληλα και το παγκόσμιο ρεκόρ αρκετές φορές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ