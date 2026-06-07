Diamond League: Πρώτη ήττα για τον Ντουπλάντις ύστερα από σχεδόν 3 χρόνια

Ο Σουηδός πρωταθλητής του άλματος επί κοντώ, Αρμάντ Ντουπλάντις, γνώρισε την πρώτη του ήττα μετά από σχεδόν τρία χρόνια, στο μίτινγκ της σειράς Diamond League που διεξήχθη στη Στοκχόλμη. Την πρώτη θέση κατέκτησε ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ, τερματίζοντας το αήττητο σερί του Ντουπλάντις που είχε ξεκινήσει από τον Ιούλιο του 2023.

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Αθλητισμός

Αρμάντ Ντουπλάντις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την πρώτη του ήττα εδώ και τρία χρόνια γνώρισε σήμερα (7/6) ο Σουηδός αστέρας του άλματος επί κοντώ, Αρμάντ Ντουπλάντις, στο μίτινγκ της σειράς Diamond League που διεξήχθη στη Στοκχόλμη.
  • Ο κορυφαίος επικοντιστής στον κόσμο περιορίστηκε στα 5,80 μέτρα, με τον Αυστραλό Κέρτις Μάρσαλ να κατακτά την πρώτη θέση.
  • Η συγκεκριμένη εξέλιξη σηματοδοτεί ένα σπάνιο αποτέλεσμα για τον Ντουπλάντις, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει κυριαρχήσει απόλυτα στο αγώνισμα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Την πρώτη του ήττα εδώ και τρία χρόνια γνώρισε σήμερα (7/6) ο Σουηδός αστέρας του άλματος επί κοντώ, Αρμάντ Ντουπλάντις, στο μίτινγκ της σειράς Diamond League που διεξήχθη στη Στοκχόλμη.

Ο κορυφαίος επικοντιστής στον κόσμο δεν κατάφερε να υπερασπιστεί το αήττητο σερί του, καθώς η τελευταία του ήττα είχε σημειωθεί τον Ιούλιο του 2023 στο Μονακό. Στον αγώνα της σουηδικής πρωτεύουσας, ο Ντουπλάντις περιορίστηκε στα 5,80 μέτρα, αποτυγχάνοντας στη συνέχεια να υπερβεί τα 6,00 μέτρα.

Την ευκαιρία εκμεταλλεύτηκε ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Σουηδό πρωταθλητή μπροστά στο κοινό της χώρας του.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη σηματοδοτεί ένα σπάνιο αποτέλεσμα για τον Ντουπλάντις, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει κυριαρχήσει απόλυτα στο αγώνισμα, καταρρίπτοντας παράλληλα και το παγκόσμιο ρεκόρ αρκετές φορές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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