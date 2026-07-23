Σαν σήμερα 23 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Σέγκρεν

Γεγονότα

776 π.Χ.: Αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες.

1833: Με βασιλικό διάταγμα, η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.

1912: Ο Ραλφ Βον Ουίλιαμς παρουσιάζει τη σουίτα «The Wasps», με τη μουσική που έγραψε για τις «Σφήκες» του Αριστοφάνη.

1952: Στην Αίγυπτο, ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει τον βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας.

1974: Πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η χούντα της Αθήνας καταρρέει. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή και πολιτικών, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Στην Κύπρο, παραιτείται από την προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμψών και τη θέση του παίρνει ο Γλαύκος Κληρίδης.

2018: Νύχτα κόλασης στην Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιάς σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη. 104 νεκροί και 172 τραυματίες στο Μάτι. Βοήθεια από την Ε.Ε ζήτησε η Ελλάδα. Για εικόνα ασύμμετρου φαινομένου έκανε λόγο ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, μετά την ενημέρωση που έλαβε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, στο Χαλάνδρι.

Γεννήσεις

1888: Ρέιμοντ Τσάντλερ, Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, δημιουργός του ντετέκτιβ Φίλιπ Μάρλοου. (Θαν. 26/3/1959)

Ρέιμοντ Τσάντλερ, Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, δημιουργός του ντετέκτιβ Φίλιπ Μάρλοου. (Θαν. 26/3/1959) 1911: Στρατής Τσίρκας, Έλληνας συγγραφέας

Στρατής Τσίρκας, Έλληνας συγγραφέας 1920: Αμάλια Ροντρίγκεζ, Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των «Φάντο». (Θαν. 6/10/1999)

Αμάλια Ροντρίγκεζ, Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των «Φάντο». (Θαν. 6/10/1999) 1942: Δημήτρης Λιαντίνης, Έλληνας φιλόσοφος

Δημήτρης Λιαντίνης, Έλληνας φιλόσοφος 1957: Νίκος Γκάλης, ο κορυφαίος Έλληνας καλαθοσφαιριστής.

Νίκος Γκάλης, ο κορυφαίος Έλληνας καλαθοσφαιριστής. 1965: Slash, Άγγλος κιθαρίστας των Guns N’ Roses

Θάνατοι