Σαν σήμερα 23 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Σέγκρεν
Γεγονότα
776 π.Χ.: Αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες.
1833: Με βασιλικό διάταγμα, η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.
1912: Ο Ραλφ Βον Ουίλιαμς παρουσιάζει τη σουίτα «The Wasps», με τη μουσική που έγραψε για τις «Σφήκες» του Αριστοφάνη.
1952: Στην Αίγυπτο, ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει τον βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας.
1974: Πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η χούντα της Αθήνας καταρρέει. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή και πολιτικών, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Στην Κύπρο, παραιτείται από την προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμψών και τη θέση του παίρνει ο Γλαύκος Κληρίδης.
2018: Νύχτα κόλασης στην Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιάς σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη. 104 νεκροί και 172 τραυματίες στο Μάτι. Βοήθεια από την Ε.Ε ζήτησε η Ελλάδα. Για εικόνα ασύμμετρου φαινομένου έκανε λόγο ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, μετά την ενημέρωση που έλαβε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, στο Χαλάνδρι.
Γεννήσεις
- 1888: Ρέιμοντ Τσάντλερ, Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, δημιουργός του ντετέκτιβ Φίλιπ Μάρλοου. (Θαν. 26/3/1959)
- 1911: Στρατής Τσίρκας, Έλληνας συγγραφέας
- 1920: Αμάλια Ροντρίγκεζ, Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των «Φάντο». (Θαν. 6/10/1999)
- 1942: Δημήτρης Λιαντίνης, Έλληνας φιλόσοφος
- 1957: Νίκος Γκάλης, ο κορυφαίος Έλληνας καλαθοσφαιριστής.
- 1965: Slash, Άγγλος κιθαρίστας των Guns N’ Roses
Θάνατοι
- 1996: Αλίκη (Σταματίνα) Βουγιουκλάκη, Ελληνίδα ηθοποιός. (Γεν. 20/7/1934)
- 2011: Έιμι Γουάινχαουζ, Αγγλίδα τραγουδίστρια της R&B σκηνής. (Γεν. 14/9/1983)
- 2012: Σάλι Ράιντ, φυσικός και αστροναύτισσα, η πρώτη Αμερικανίδα που ταξίδεψε στο διάστημα. (Γεν. 26/5/1951)