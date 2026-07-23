Ακρίβεια: Νέες αυξήσεις σε βασικά τρόφιμα επιβαρύνουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς

Νέα επιβάρυνση δέχονται καθημερινά οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί, καθώς το κύμα των ανατιμήσεων συνεχίζει να επηρεάζει βασικά αγαθά.

Κρέας, τυροκομικά και καφές, προϊόντα που βρίσκονται σχεδόν καθημερινά στο τραπέζι των καταναλωτών, καταγράφουν νέες αυξήσεις, αναγκάζοντας τα νοικοκυριά να αναζητούν φθηνότερες επιλογές και περισσότερες προσφορές.

Η εικόνα στην αγορά των κρεατικών αποτυπώνει την πίεση που δέχονται οι καταναλωτές. Το σουβλάκι από μπούτι ελληνικού κοτόπουλου αυξήθηκε από 9,35 ευρώ το κιλό τον Απρίλιο στα 9,76 ευρώ τον Ιούλιο. Η χοιρινή μπριζόλα με οστό, από 7,19 ευρώ το κιλό, διαμορφώνεται πλέον στα 7,69 ευρώ.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει το ρολό κοτόπουλο, το οποίο μέσα σε έναν μόλις μήνα αυξήθηκε κατά 1,46 ευρώ το κιλό, φτάνοντας τα 10,76 ευρώ.

Ανοδική πορεία ακολουθούν και προϊόντα που θεωρούνται βασικά για το καθημερινό τραπέζι. Το ελληνικό κασέρι αυξήθηκε κατά 94 λεπτά, από τα 18,96 ευρώ το κιλό τον Μάιο στα 19,90 ευρώ τον Ιούλιο. Παράλληλα, ο καφές φίλτρου των 500 γραμμαρίων έφτασε τα 12,73 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν ενός ευρώ μέσα σε δύο μήνες.

Μπροστά στις συνεχείς αυξήσεις, πολλοί καταναλωτές δηλώνουν ότι περιορίζουν τις ποσότητες που αγοράζουν, συγκρίνουν περισσότερο τις τιμές και στρέφονται στις προσφορές, καθώς το κόστος του σούπερ μάρκετ καταλαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του μηνιαίου εισοδήματός τους.

Την ώρα που η κυβέρνηση αναφέρεται σε μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, οι καταναλωτές περιγράφουν μια διαφορετική καθημερινότητα, με διαρκή πίεση και αυξημένες δυσκολίες στην κάλυψη ακόμη και βασικών αναγκών. Κάθε νέα ανατίμηση μετατρέπεται σε ένα ακόμη βάρος για τα νοικοκυριά, που καλούνται να πληρώνουν περισσότερα για τα ίδια προϊόντα.