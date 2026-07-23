Ακρίβεια: Νέες αυξήσεις σε βασικά τρόφιμα επιβαρύνουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς

Οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί δέχονται νέα καθημερινή επιβάρυνση, καθώς το κύμα ανατιμήσεων συνεχίζει να επηρεάζει βασικά αγαθά. Κρέας, τυροκομικά και καφές καταγράφουν νέες αυξήσεις, αναγκάζοντας τα νοικοκυριά να αναζητούν φθηνότερες επιλογές και προσφορές. Οι καταναλωτές περιορίζουν τις ποσότητες και συγκρίνουν τιμές, καθώς το κόστος του σούπερ μάρκετ επιβαρύνει σημαντικά το μηνιαίο εισόδημά τους.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα επιβάρυνση δέχονται καθημερινά οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί, καθώς το κύμα ανατιμήσεων συνεχίζει να επηρεάζει βασικά αγαθά όπως κρέας, τυροκομικά και καφές.
  • Ενδεικτικά, το ρολό κοτόπουλο αυξήθηκε κατά 1,46 ευρώ το κιλό σε ένα μήνα, ενώ ο καφές φίλτρου των 500 γραμμαρίων έφτασε τα 12,73 ευρώ με αύξηση σχεδόν ενός ευρώ σε δύο μήνες.
  • Μπροστά στις συνεχείς αυξήσεις, οι καταναλωτές περιορίζουν τις ποσότητες, συγκρίνουν τιμές και στρέφονται στις προσφορές, καθώς το κόστος του σούπερ μάρκετ καταλαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα επιβάρυνση δέχονται καθημερινά οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί, καθώς το κύμα των ανατιμήσεων συνεχίζει να επηρεάζει βασικά αγαθά.

Κρέας, τυροκομικά και καφές, προϊόντα που βρίσκονται σχεδόν καθημερινά στο τραπέζι των καταναλωτών, καταγράφουν νέες αυξήσεις, αναγκάζοντας τα νοικοκυριά να αναζητούν φθηνότερες επιλογές και περισσότερες προσφορές.

Η εικόνα στην αγορά των κρεατικών αποτυπώνει την πίεση που δέχονται οι καταναλωτές. Το σουβλάκι από μπούτι ελληνικού κοτόπουλου αυξήθηκε από 9,35 ευρώ το κιλό τον Απρίλιο στα 9,76 ευρώ τον Ιούλιο. Η χοιρινή μπριζόλα με οστό, από 7,19 ευρώ το κιλό, διαμορφώνεται πλέον στα 7,69 ευρώ.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει το ρολό κοτόπουλο, το οποίο μέσα σε έναν μόλις μήνα αυξήθηκε κατά 1,46 ευρώ το κιλό, φτάνοντας τα 10,76 ευρώ.

Ανοδική πορεία ακολουθούν και προϊόντα που θεωρούνται βασικά για το καθημερινό τραπέζι. Το ελληνικό κασέρι αυξήθηκε κατά 94 λεπτά, από τα 18,96 ευρώ το κιλό τον Μάιο στα 19,90 ευρώ τον Ιούλιο. Παράλληλα, ο καφές φίλτρου των 500 γραμμαρίων έφτασε τα 12,73 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν ενός ευρώ μέσα σε δύο μήνες.

Μπροστά στις συνεχείς αυξήσεις, πολλοί καταναλωτές δηλώνουν ότι περιορίζουν τις ποσότητες που αγοράζουν, συγκρίνουν περισσότερο τις τιμές και στρέφονται στις προσφορές, καθώς το κόστος του σούπερ μάρκετ καταλαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του μηνιαίου εισοδήματός τους.

Την ώρα που η κυβέρνηση αναφέρεται σε μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, οι καταναλωτές περιγράφουν μια διαφορετική καθημερινότητα, με διαρκή πίεση και αυξημένες δυσκολίες στην κάλυψη ακόμη και βασικών αναγκών. Κάθε νέα ανατίμηση μετατρέπεται σε ένα ακόμη βάρος για τα νοικοκυριά, που καλούνται να πληρώνουν περισσότερα για τα ίδια προϊόντα.

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