Παναθηναϊκός: Ετοιμάζει επίσημη πρόταση προς την Μπρέντφορντ για τον Γιένσεν

Σε τροχιά άμεσων εξελίξεων φαίνεται πως μπαίνει η υπόθεση της μεταγραφής του Ματίας Γιένσεν για τον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να έχουν κάνει σημαντικά βήματα στο παρασκήνιο και να προετοιμάζουν πλέον την επόμενη κίνησή τους προς την Μπρέντφορντ.

Το τελευταίο διάστημα το «τριφύλλι» χειρίζεται με απόλυτη διακριτικότητα την περίπτωση του διεθνούς Δανού μέσου, ο οποίος αποτελεί τη βασική επιλογή ρους για μία από τις δύο θέσεις που αναζητά ενίσχυση στον άξονα και ειδικότερα για το «8». Οι ενδείξεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, επιτρέπουν αισιοδοξία πως η συγκεκριμένη υπόθεση μπορεί να οδηγηθεί σε θετική κατάληξη μέσα στο προσεχές διάστημα.

Καθοριστικό ρόλο έχουν παίξει και οι επαφές που έγιναν ανάμεσα στον Γιάκομπ Νίστρουπ και τον συμπατριώτη του ποδοσφαιριστή. Ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού παρουσίασε αναλυτικά το πλάνο της ομάδας, εξηγώντας στον Γιένσεν τον τρόπο με τον οποίο τον υπολογίζει και τη θέση που προορίζει γι’ αυτόν στο αγωνιστικό σχέδιο των επόμενων χρόνων.

Παρότι η Μπρέντφορντ ενεργοποίησε την οψιόν ανανέωσης που υπήρχε στο συμβόλαιό του, παρατείνοντας τη συνεργασία τους έως το καλοκαίρι του 2027, ο 30χρονος χαφ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Έπειτα από επτά χρόνια παρουσίας στο λονδρέζικο κλαμπ, η προοπτική μίας διαφορετικής πρόκλησης, με ευρωπαϊκές συμμετοχές και στόχους για τίτλους, φαίνεται πως έχει «κλειδώσει» στο μυαλό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Δανία, η προσέγγιση του Παναθηναϊκού έχει βρει θετική ανταπόκριση από την πλευρά του παίκτη. Ως εκ τούτου, το βάρος μεταφέρεται στο κομμάτι των συζητήσεων με την αγγλική ομάδα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι «πράσινοι» προτίθενται να εντείνουν τις προσπάθειές τους άμεσα, καταθέτοντας μία ιδιαίτερα ισχυρή υψηλή πρόταση προς την Μπρέντφορντ, για να ξεκινήσει μία ουσιαστική διαπραγμάτευση ανάμεσα στις δύο πλευρές, με σκοπό να βρεθεί η φόρμουλα που θα επιτρέψει στον Γιένσεν να «μετακομίσει» στην Αθήνα.

Πηγή: ΑΠΕ