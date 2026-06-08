Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Μπορεί να μην κάναμε καλά παιχνίδια, αλλά έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες»

Η εικόνα της Εθνικής μετά και την ήττα από την Ιταλία χθες στη φιλική αναμέτρηση στο Παγκρήτιο, ήταν σίγουρα κακή παραδέχθηκε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό ωστόσο να δηλώνει ότι έχει εμπιστοσύνη στους παίκτες του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

«Θετικά δεν υπήρχαν αρκετά, τα περισσότερα ήταν αρνητικά. Από την αρχή αυτό που θέλαμε να κάνουμε δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Χωρίς ιδιαίτερο λόγο γυρνούσαμε σε low block. Δώσαμε γήπεδο στην Ιταλία και από μια θέση που βρισκόμασταν στο πρώτο ημίχρονο ήταν δύσκολο να είμαστε ενεργητικοί.

Τρέχαμε χωρίς λόγο να καλύψουμε τους χώρους και όταν είχαμε την μπάλα δεν είχαμε καμία λύση, καμία ιδέα πώς να αναπτύξουμε το παιχνίδι μας. Τα πρώτα 45 λεπτά ήταν τελείως διαφορετικά σε σχέση με τη Σουηδία. Για αυτό αλλάξαμε και σχήμα στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί υπήρχε μεν μια προσπάθεια, αλλά δεν μας αφήνει ικανοποιημένους».

Για το σκεπτικό της ενδεκάδας: «Αν δείτε και τα φιλικά που κάναμε πέρσι εδώ στην Κρήτη είχαμε χρησιμοποιήσει δύο ενδεκάδες. Το ίδιο και τον Μάρτιο και τώρα γιατί θέλουμε καλή εικόνα από όλους τους ποδοσφαιριστές.

Το εύκολο θα ήταν να μην κάναμε αλλαγές πολλές και να πηγαίναμε για το αποτέλεσμα. Θέλαμε να έχουν οι παίκτες τον απαιτούμενο χρόνο για να έχουμε καλύτερη εικόνα για το ρόστερ και για τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές για τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου που είναι η επόμενη μεγάλη διοργάνωση.

Θα παίξουμε πρώτη φορά στη League A που έχουμε αντιπάλους πολύ υψηλότερου επιπέδου. Ήταν χρήσιμο, ήταν καλό. Μπορεί να μην κάναμε καλά παιχνίδια, αλλά έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες. Όλα τα παιδιά για να είναι εδώ αξίζουν να είναι στην Εθνική. Και εμείς μπορούμε να έχουμε καλύτερη εικόνα για την κατάστασή τους και το μέλλον τους. Οι έγνοιες μας είναι τα παιδιά να έχουν χρόνο συμμετοχής για να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι από όλες τις απόψεις».

Για το τι κρατάει: «Τη συμπεριφορά των παικτών στο καμπ μας. Άψογοι επαγγελματίες. Με διάθεση για προπόνηση και τυπικοί. Με διάθεση να εκπροσωπούν τη χώρα τους. Όταν τελειώνει μια σεζόν τα ματς του Ιουνίου είναι τα πιο δύσκολα.

Όλοι θέλουμε καλά αποτελέσματα, θέλουμε τις νίκες, υπάρχουν παιχνίδια που μπορεί να χάσουμε. Χάσαμε όχι μόνο γιατί ο αντίπαλος ήταν καλός αλλά και γιατί δεν κάναμε το παιχνίδι που μπορούσαμε. Λυπάμαι που δεν ολοκληρώσαμε όλο αυτό που κάναμε αυτές τις ημέρες.

Στο πρώτο μέρος ήμασταν έξω από το παιχνίδι και στο ημίχρονο έπρεπε να αλλάξουμε τον σχηματισμό και το αγωνιστικό προφίλ μας. Περίμενα πως θα μπορούσαμε να κάνουμε και σήμερα ένα ολόκληρο παιχνίδι με τον ίδιο τρόπο».