Κλειστή για σήμερα Δευτέρα η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ

Κλειστή θα παραμείνει σήμερα Δευτέρα 8/6 η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ, λόγω της «τρέχουσας κατάστασης ασφαλείας στο Ισραήλ», σύμφωνα με ανακοίνωση της διπλωματικής αποστολής.
Η πρεσβεία ανέφερε ότι έχει δοθεί εντολή σε όλο το προσωπικό της να παραμείνει σε ασφαλές σημείο και να είναι έτοιμο να μετακινηθεί σε προστατευμένο καταφύγιο, εφόσον χρειαστεί.
Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ασφαλείας, εν μέσω της κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή.
Security Alert: As a result of the current security situation in Israel, including Home Front Command alerts for multiple regions, the U.S. Embassy has directed all U.S. government employees and their family members to shelter in place, and be prepared to move to a protected… pic.twitter.com/FyMdSKGBUI
— U.S. Embassy Jerusalem (@usembassyjlm) June 7, 2026