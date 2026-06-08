Κλειστή για σήμερα Δευτέρα η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ παραμένει κλειστή σήμερα Δευτέρα 8/6 λόγω της «τρέχουσας κατάστασης ασφαλείας στο Ισραήλ», σύμφωνα με ανακοίνωση της διπλωματικής αποστολής. Το προσωπικό της πρεσβείας έχει λάβει εντολή να παραμείνει σε ασφαλές σημείο, στο πλαίσιο αυξημένων μέτρων ασφαλείας εν μέσω της κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή.

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Διεθνή Νέα

ISRAEL
(Photo by Ahmad GHARABLI / AFP)
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ θα παραμείνει κλειστή σήμερα Δευτέρα 8/6, λόγω της «τρέχουσας κατάστασης ασφαλείας στο Ισραήλ».
  • Έχει δοθεί εντολή σε όλο το προσωπικό της να παραμείνει σε ασφαλές σημείο και να είναι έτοιμο να μετακινηθεί σε προστατευμένο καταφύγιο, εφόσον χρειαστεί.
  • Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ασφαλείας, εν μέσω της κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή.

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Κλειστή θα παραμείνει σήμερα Δευτέρα 8/6 η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ, λόγω της «τρέχουσας κατάστασης ασφαλείας στο Ισραήλ», σύμφωνα με ανακοίνωση της διπλωματικής αποστολής.

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Η πρεσβεία ανέφερε ότι έχει δοθεί εντολή σε όλο το προσωπικό της να παραμείνει σε ασφαλές σημείο και να είναι έτοιμο να μετακινηθεί σε προστατευμένο καταφύγιο, εφόσον χρειαστεί.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ασφαλείας, εν μέσω της κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή.

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