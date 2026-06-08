Κλειστή για σήμερα Δευτέρα η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ

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Κλειστή θα παραμείνει σήμερα Δευτέρα 8/6 η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ, λόγω της «τρέχουσας κατάστασης ασφαλείας στο Ισραήλ», σύμφωνα με ανακοίνωση της διπλωματικής αποστολής.

Η πρεσβεία ανέφερε ότι έχει δοθεί εντολή σε όλο το προσωπικό της να παραμείνει σε ασφαλές σημείο και να είναι έτοιμο να μετακινηθεί σε προστατευμένο καταφύγιο, εφόσον χρειαστεί.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ασφαλείας, εν μέσω της κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή.