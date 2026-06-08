Ιράν: Αναστολή όλων των εισερχόμενων πτήσεων στην Τεχεράνη μετά τις πυραυλικές επιθέσεις στο Ισραήλ

Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν την αναστολή όλων των εισερχόμενων πτήσεων προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Ιμάμ Χομεϊνί της Τεχεράνης, λίγες ώρες μετά τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ. Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, αποτελώντας την πιο πρόσφατη διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου μετά την επαναλειτουργία του τον Απρίλιο.

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Διεθνή Νέα

Iran Air
EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν την αναστολή όλων των εισερχόμενων πτήσεων προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Ιμάμ Χομεϊνί της Τεχεράνης.
  • Η απόφαση ελήφθη λίγες ώρες μετά τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ και το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεότερης ανακοίνωσης.
  • Πρόκειται για την πιο πρόσφατη διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου, το οποίο είχε επαναλειτουργήσει μόλις τον Απρίλιο μετά από πολύμηνη αναστολή λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

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Την αναστολή όλων των εισερχόμενων πτήσεων προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Ιμάμ Χομεϊνί της Τεχεράνης ανακοίνωσαν οι ιρανικές αρχές, λίγες ώρες μετά τις πυραυλικές επιθέσεις των ένοπλων δυνάμεων της χώρας κατά του Ισραήλ.

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Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης

«Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε την αναστολή όλων των πτήσεων με προορισμό το αεροδρόμιο μέχρι νεωτέρας», ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr News Agency.

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη διακοπή λειτουργίας του Διεθνούς Αεροδρομίου Χομεϊνί, ενός από τα δύο αεροδρόμια που εξυπηρετούν την πρωτεύουσα, το οποίο είχε επαναλειτουργήσει μόλις τον Απρίλιο, έπειτα από πολύμηνη αναστολή λειτουργίας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

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