IDF: Αναχαιτίστηκαν όλοι οι ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν απόψε – Ανοιχτός παραμένει ο ισραηλινός εναέριος χώρος

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Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι μέχρι στιγμής έχουν αναχαιτίσει όλους τους ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν εναντίον του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με τον στρατό, τα συστήματα αεράμυνας εξακολουθούν να επιχειρούν για την αναχαίτιση της τελευταίας ομοβροντίας πυραύλων που εκτοξεύθηκε από το Ιράν, η οποία προκάλεσε την ενεργοποίηση σειρήνων συναγερμού σε περιοχές του βόρειου Ισραήλ.

Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις αεράμυνας

Οι IDF αναφέρουν ότι οι δυνάμεις αεράμυνας συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση και να αντιμετωπίζουν τις νέες απειλές που προέρχονται από το Ιράν.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για επιτυχή πλήγματα από τους πυραύλους που εκτοξεύθηκαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, αναφέρουν οι Times of Israel.

Ανοιχτός ο εναέριος χώρος του Ισραήλ

Παρά τις πυραυλικές επιθέσεις, το υπουργείο Μεταφορών του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο εναέριος χώρος της χώρας παραμένει ανοιχτός.

Η υπουργός Μεταφορών, Μίρι Ρετζέφ, πραγματοποιεί αξιολόγηση της κατάστασης με στελέχη του υπουργείου, μετά την οποία αναμένεται να ληφθεί απόφαση σχετικά με τυχόν αλλαγές στη λειτουργία του εναέριου χώρου.

Συνεχίζεται η παρακολούθηση της κατάστασης

Οι αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς οι επιθέσεις και οι αναχαιτίσεις συνεχίζονται, ενώ οι υπηρεσίες ασφαλείας παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.