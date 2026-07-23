Οι χώρες του Κόλπου και η Ιορδανία καταδικάζουν τις επιθέσεις του Ιράν: Ζητούν επείγον ψήφισμα από τον ΟΗΕ

Οι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και η Ιορδανία καταδίκασαν τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ιράν ως «ξεκάθαρη πράξη επιθετικότητας», ζητώντας την άμεση διακοπή τους και επείγον ψήφισμα από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Παράλληλα, επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και στο Μπαμπ αλ Μαντέμπ, εκφράζοντας στήριξη στο σχέδιο του Ιράκ και αλληλεγγύη στη Σαουδική Αραβία για την κρίση της Υεμένης.

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Διεθνή Νέα

Ιρανικό πλήγμα, Φωτογραφία Αρχείου: Samir Abdalhade/Anadolu Agency/IMAGO
Ιρανικό πλήγμα, Φωτογραφία Αρχείου: Samir Abdalhade/Anadolu Agency/IMAGO
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και η Ιορδανία καταδίκασαν τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τες «ξεκάθαρη πράξη επιθετικότητας» και ζητούν επείγον ψήφισμα από τον ΟΗΕ για την άμεση διακοπή τους.
  • Στο κοινό ανακοινωθέν, οι επτά χώρες υπογραμμίζουν ότι «διατηρούν το εγγενές δικαίωμα στην ατομική ή συλλογική αυτοάμυνα» και επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και στο Μπαμπ αλ Μαντέμπ.
  • Οι χώρες χαιρετίζουν την απόφαση του πρωθυπουργού του Ιράκ να θέσει όλα τα όπλα υπό τον έλεγχο του κράτους και εκφράζουν τη στήριξή τους στις προσπάθειες της Βαγδάτης να αποτρέψει νέες επιθέσεις, δηλώνοντας έτοιμες για μόνιμο πλαίσιο ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές.

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Οι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και η Ιορδανία καταδίκασαν τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τες «ξεκάθαρη πράξη επιθετικότητας που παραβιάζει τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο», σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους, αναφέρει το Al Jazeera.

Ζητούν άμεση παύση των ιρανικών επιθέσεων

Στο κοινό ανακοινωθέν, οι επτά χώρες υπογραμμίζουν ότι «διατηρούν το εγγενές δικαίωμα στην ατομική ή συλλογική αυτοάμυνα, σύμφωνα με το Άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Παράλληλα, καλούν το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να αναγνωρίσει το δικαίωμα των κρατών που έχουν πληγεί από τις επιθέσεις του Ιράν να αμυνθούν και να εγκρίνει επείγον ψήφισμα, με το οποίο θα ζητείται η άμεση διακοπή των ιρανικών επιθέσεων.

Η ανακοίνωση επαναβεβαιώνει επίσης τη δέσμευση των χωρών στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και στο Μπαμπ αλ Μαντέμπ, δύο από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα για το παγκόσμιο εμπόριο και τη μεταφορά ενέργειας, καθώς και στη διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Στήριξη στο σχέδιο του Ιράκ και δέσμευση για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας

Στην κοινή ανακοίνωση, οι επτά χώρες χαιρετίζουν επίσης την απόφαση του πρωθυπουργού του Ιράκ, Άλι αλ Ζαΐντι, να θέσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου όλα τα όπλα υπό τον έλεγχο του ιρακινού κράτους. Παράλληλα, εκφράζουν τη στήριξή τους στις προσπάθειες της Βαγδάτης να αποτρέψει φιλοϊρανικές ένοπλες οργανώσεις και πολιτοφυλακές από το να εξαπολύουν νέες επιθέσεις εναντίον χωρών της περιοχής, σύμφωνα με το Anadolu.

Οι χώρες του Κόλπου και η Ιορδανία επαναβεβαιώνουν ακόμη τη δέσμευσή τους για την προστασία της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και στο Μπαμπ αλ Μαντέμπ, ενώ δηλώνουν έτοιμες να συνεργαστούν με τα κράτη της περιοχής και τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) για τη δημιουργία μόνιμου πλαισίου ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

Τέλος, εκφράζουν την πλήρη αλληλεγγύη τους προς τη Σαουδική Αραβία και χαιρετίζουν τις διπλωματικές πρωτοβουλίες του Ριάντ και του Ομάν για την επίτευξη μιας συνολικής και διαρκούς πολιτικής λύσης στην κρίση της Υεμένης.

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