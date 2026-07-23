Axios: Ο Τραμπ ένα βήμα πριν από νέα γιγαντιαία επίθεση στο Ιράν: «Είμαστε έτοιμοι»

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να διατάξει την επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, ακόμη πιο εκτεταμένων από εκείνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Epic Fury».

Σε σύντομη συνέντευξή του στο Axios, ο Τραμπ τόνισε ότι βρίσκεται κοντά στη λήψη απόφασης, χωρίς ωστόσο να έχει δώσει ακόμη την τελική εντολή.

«Εξετάζω μια μαζική επίθεση. Μεγαλύτερη από οποιαδήποτε έχουμε πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα. Είμαι κοντά στη λήψη απόφασης. Είμαστε απολύτως έτοιμοι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν στο Axios ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση ούτε έχουν δοθεί νέες διαταγές προς τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Το Ισραήλ θα συμμετείχε μέσα σε δύο λεπτά»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ισραήλ θα συμμετείχε άμεσα σε μια νέα επιχείρηση εφόσον του το ζητούσε η Ουάσιγκτον.

«Το Ισραήλ θα συμμετείχε μέσα σε δύο λεπτά αν του το ζητούσα. Όμως δεν χρειαζόμαστε κανέναν για να εξαπολύσουμε μια νέα επιχείρηση κατά του Ιράν», είπε.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη ισραηλινή συμμετοχή θα είχε συνέπειες, αφήνοντας να εννοηθεί πως θα μπορούσε να προκαλέσει αντίποινα από την Τεχεράνη.

«Οι Ιρανοί θέλουν να διαπραγματευτούν, αλλά όχι ακόμη»

Ο Τραμπ εκτίμησε ότι η ιρανική ηγεσία εξακολουθεί να επιθυμεί διαπραγματεύσεις, ωστόσο δεν είναι ακόμη έτοιμη να προχωρήσει σε συμφωνία.

«Θέλουν να διαπραγματευτούν, αλλά δεν έχουν υποστεί ακόμη αρκετό πόνο», ανέφερε.

Σύμφωνα με δύο περιφερειακές πηγές που επικαλείται το Axios, η Τεχεράνη δεν έχει αποδεχθεί την τελευταία πρόταση που της διαβιβάστηκε μέσω διαμεσολαβητών.

«Προσπαθούμε, αλλά οι Ιρανοί δεν βοηθούν», δήλωσε μία από τις πηγές.

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και άνοδος των τιμών του πετρελαίου

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι τις τελευταίες δώδεκα ημέρες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις με στόχο να σταματήσουν τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις μέσω των συμμάχων του στην περιοχή, ενώ οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη έχουν αρχίσει να στοχοποιούν σαουδαραβικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, αυξάνοντας περαιτέρω την ένταση και προκαλώντας νέα αναταραχή στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Ο Τραμπ προειδοποίησε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι εάν οι Χούθι επιτεθούν ξανά σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν.

«Οι Χούθι είναι πληρεξούσιοι του Ιράν. Το Ιράν θα υποστεί μεγάλη στρατιωτική τιμωρία και, φυσικά, το ίδιο και οι Χούθι», έγραψε.

Πιθανή συνάντηση με τον Νετανιάχου

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιθυμεί να παραστεί την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον στην τελετή μνήμης του εκλιπόντος γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιαμ.

«Οι σχέσεις μου με τον Μπίμπι είναι πολύ καλές. Αν βρίσκεται εδώ, θα συναντηθούμε», δήλωσε ο Τραμπ.