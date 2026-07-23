Τραγωδία στη Βρετανία: Μητέρα και η 15χρονη κόρη της πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να σώσουν 7χρονο παιδί

Μητέρα και η 15χρονη κόρη της πνίγηκαν στα ανοιχτά μιας παραλίας στο Έσσεξ, αφού μπήκαν στη θάλασσα για να προσπαθήσουν να σώσουν ένα εξάχρονο κορίτσι που είχε παρασυρθεί από την ανερχόμενη παλίρροια.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στην παραλία Γουέστ Μέρσι, κοντά στο Κόλτσεστερ, γύρω στις 5:30 μ.μ. χθες, μετά από αναφορές ότι αρκετά άτομα χρειάζονταν διάσωση στο νερό, σύμφωνα με την αστυνομία.

Εικάζεται ότι μπορεί να βρέθηκαν σε δύσκολη θέση στα ανοιχτά της ακτής εν μέσω υψηλής παλίρροιας. Ένα τρίτο άτομο έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ άλλα δύο άτομα παραμένουν επίσης στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους.

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Ανατολικής Αγγλίας ανέφερε ότι ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελικόπτερο, ενώ ακόμη τρία μεταφέρθηκαν οδικώς.

Το χρονικό της τραγωδίας και η ταυτοποίηση των θυμάτων

Η Ομάδα Διάσωσης Ακτοφυλακής του Γουέστ Μέρσι δήλωσε ότι «ανταποκρίθηκε σε ένα τραγικό περιστατικό» χθες και ότι οι σκέψεις της είναι «με την οικογένεια που εμπλέκεται».

Η ειδησεογραφική ιστοσελίδα Daily Dazzling Dawn ανέφερε ότι τα θύματα του περιστατικού ήταν μια μητέρα και η 15χρονη κόρη της.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι θάνατοι επιβεβαιώθηκαν από τον Αμπούλ Καλάμ Αζάντ, συντονιστή του Εθνικιστικού Κόμματος Μπανγκλαντές (BNP) στο Ηνωμένο Βασίλειο, και τον Χοσρουζαμάν Χόσρου, γραμματέα του κόμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το ρεπορτάζ πρόσθεσε: «Η οικογένεια απολάμβανε μια καλοκαιρινή εκδρομή διακοπών στη θάλασσα όταν συνέβη το σπαρακτικό περιστατικό». «Άλλα τραυματισμένα μέλη της οικογένειας μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε νοσοκομείο του Λονδίνου με ελικόπτερο.»

Το δημοσίευμα συνέχισε: «Η πηγή μας επιβεβαίωσε ότι η τραγωδία συνέβη λόγω της εισερχόμενης υψηλής παλίρροιας στο Γουέστ Μέρσι. Η οικογένεια καθόταν κοντά στην ακτογραμμή όταν ένα εξάχρονο παιδί παρασύρθηκε ξαφνικά από ισχυρά ρεύματα. Τρέχοντας στο νερό για να σώσουν το παιδί, τόσο η μητέρα όσο και η κόρη πνίγηκαν με τραγικό τρόπο.»

Η Daily Dazzling Dawn δεν κατονόμασε τα θύματα, αλλά επιβεβαίωσε ότι η γυναίκα ήταν κόρη του Μουτζίμπουρ Ραχμάν, πρώην αντιπροέδρου του BNP στο Ηνωμένο Βασίλειο, με καταγωγή από το Τσατάκ Ουπαζίλα στο Σιλχέτ του Μπανγκλαντές.

Ο κ. Ραχμάν φέρεται να επιβεβαίωσε στην Daily Dazzling Dawn ότι βρισκόταν στην παραλία εκείνη τη στιγμή, «αλλά ήταν πάρα πολύ συντετριμμένος για να μιλήσει περισσότερο».

Η ιστοσελίδα επιβεβαίωσε επίσης ότι η γυναίκα ήταν σύζυγος του Δρ Μανσούρ Ραχμάν, ηγέτη της Τζούμπο Νταλ (Jubo Dal), της πτέρυγας νεολαίας του BNP. Ο Δρ Ραχμάν είναι επίσης γιος του ηγέτη του BNP στο Σιλχέτ, Σέιχ Μαχάν Μία.

Το χρονικό της τραγωδίας και η ταυτοποίηση των θυμάτων

Τουλάχιστον έξι ασθενοφόρα, δώδεκα περιπολικά, ένα πυροσβεστικό όχημα, μια ναυαγοσωστική λέμβος, δύο αεροδιακομιδές (ελικόπτερα-ασθενοφόρα) και ένα ελικόπτερο της ακτοφυλακής εστάλησαν στο σημείο χθες.

Ένα φορτηγό της ακτοφυλακής παρέμεινε στη βοτσαλωτή παραλία μέχρι τη νύχτα, κοντά σε μια περιοχή που είχε αποκλειστεί με ανεμοφράκτη. Άλλα οχήματα έκτακτης ανάγκης ήταν σταθμευμένα πίσω από μια σειρά από πολυχρωμα παστέλ σπιτάκια παραλίας δίπλα στο West Mersea Holiday Park.

Η περιοχή είναι γνωστή για τα ισχυρά ρεύματά της, τα οποία μπορούν να αιφνιδιάσουν κολυμβητές και τουρίστες. Ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής της Αστυνομίας του Έσσεξ, Αλ Πίτσερ, δήλωσε: «Σήμερα, οι σκέψεις μας παραμένουν στα μέλη της οικογένειας που προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλειά τους. Είμαστε ευγνώμονες στους ανθρώπους που έχουν ήδη μιλήσει μαζί μας και βοήθησαν στις έρευνές μας. Θα παρακαλούσαμε οποιονδήποτε βρισκόταν στην παραλία εκείνη τη στιγμή, και δεν έχει μιλήσει ακόμη με τους αστυνομικούς, να επικοινωνήσει μαζί μας για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι συνέβη.»

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι οι σκέψεις της είναι με την οικογένεια και τα αγαπημένα πρόσωπα όσων επηρεάστηκαν σε αυτή τη πολύ δύσκολη στιγμή.

Μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων από το σημείο

Ένας παραθεριστής δήλωσε: «Ακούσαμε ότι το περιστατικό αφορούσε μια οικογένεια ασιατικής καταγωγής. Παιδιά βρέθηκαν σε δύσκολη θέση και οι ενήλικες μπήκαν στο νερό πίσω τους, μόνο και μόνο για να βρεθούν και αυτοί σε κίνδυνο. Άλλοι άνθρωποι στην παραλία μπήκαν στο νερό για να προσπαθήσουν να βοηθήσουν, αλλά φαίνεται ότι υπήρξαν θύματα»

Δύο αεροδιακομιδές προσγειώθηκαν στο γρασίδι δίπλα στο μπαρ και εστιατόριο Sandbanks του πάρκου τροχόσπιτων, ενώ το ελικόπτερο της ακτοφυλακής αναφέρεται ότι προσγειώθηκε στην παραλία. Μάρτυρες ανέφεραν χθες το βράδυ ότι είδαν τουλάχιστον ένα θύμα να επιβιβάζεται σε αεροδιακομιδή, ενώ άλλοι είπαν ότι είχαν ακούσει αναφορές για «πολλαπλά άτομα στο νερό».

Ένας ιδιοκτήτης σπιτιού παραλίας (beach hut) δήλωσε στη Daily Mail: «Ακούσαμε το ελικόπτερο χθες το βράδυ και την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Είδαμε όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Έχουμε ένα σπιτάκι στην παραλία και μένουμε επίσης στην περιοχή. Έμαθα ότι η καημένη η γυναίκα προσπαθούσε να σώσει την οικογένειά της και μετά πέθανε. Είναι φρικτό. Ακούγεται σαν ο χειρότερος εφιάλτης. Απ’ ό,τι φαίνεται έκανε ό,τι μπορούσε και κατέληξε να πεθάνει.»

Ένας ιδιοκτήτης τροχόσπιτου δήλωσε: «Το πρώτο πράγμα που καταλάβαμε ότι κάτι πήγαινε λάθος ήταν όταν ακούσαμε ένα ελικόπτερο από πάνω μας. Μίλησα με κάποιον που είδε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να προσπαθούν να επαναφέρουν κάποιον και να του κάνουν ΚΑΡΠΑ (μαλάξεις στο στήθος) στην παραλία. Ο κόσμος φώναζε: “Πάμε, μπορείς να τα καταφέρεις.” Δεν μπορούσαν να καταλάβουν αν ήταν άνδρας ή γυναίκα».

Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων της Ανατολικής Αγγλίας δήλωσε: «Μετά από αναφορές για πολλαπλά άτομα σε κίνδυνο στο νερό στο Sea View Holiday Park, στο Γουέστ Μέρσι χθες το βράδυ, στείλαμε πολλαπλές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της Ομάδας Ανταπόκρισης Επικίνδυνων Περιοχών (HART), διασώστες εντατικής θεραπείας και δύο αεροδιακομιδές στο σημείο.

Δυστυχώς, παρά τις μεμονωμένες προσπάθειες, δύο ασθενείς δεν κατέστη δυνατό να ανανηφθούν. Ένας ασθενής μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο, και ακόμη τρεις ασθενείς μεταφέρθηκαν οδικώς στο νοσοκομείο.»