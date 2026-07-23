Φωτιά σε βιοτεχνία στα Χανιά: Διασωληνωμένος με εγκαύματα ο ιδιοκτήτης

Πυρκαγιά ξέσπασε σε βιοτεχνία παρασκευής σωστικών λέμβων στην περιοχή Λιβάδια των Χανίων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ιδιοκτήτη με εγκαύματα. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά ξέσπασε σε βιοτεχνία παρασκευής σωστικών λέμβων στα Χανιά την Πέμπτη.
  • Πριν την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων απεγκλωβίστηκε από πολίτες άνδρας με εγκαύματα, ο οποίος παρελήφθη από το ΕΚΑΒ. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.
  • Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χανίων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πυρκαγιά ξέσπασε σε βιοτεχνία παρασκευής σωστικών λέμβων στα Χανιά την Πέμπτη.

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων της πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το περιστατικό στις περίπου 18:30, οπότε και κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε στην περιοχή Λιβάδια των Χανίων στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου.

Πριν την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων απεγκλωβίστηκε από πολίτες άνδρας με εγκαύματα, ο οποίος παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το flashnews, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χανίων προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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Σε κρίσιμη κατάσταση ο τραυματίας

Σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε ο τραυματίας εγκαυματίας από την έκρηξη στη, στο νοσοκομείο Χανίων.

Ο άνδρας διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στην ΜΕΘ σύμφωνα με τον Διοικητή Γιώργο Μπέα.

 

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