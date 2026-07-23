Χούθι: Αναλαμβάνουν την ευθύνη για επίθεση σε δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα

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Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι παραβίασαν τον θαλάσσιο αποκλεισμό που έχουν επιβάλει. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν για 12η διαδοχική νύχτα αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων στο Ιράν, κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση στην περιοχή.

Η επίσημη σαουδαραβική ειδησεογραφική υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι το δεξαμενόπλοιο Encelia επλήγη το βράδυ της Τετάρτης, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά στην πλώρη του. Σύμφωνα με τις αρχές, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, αναφέρει το BBC.

Ο Τραμπ προειδοποιεί Ιράν και Χούθι με «μεγάλη στρατιωτική τιμωρία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας επίθεσης των Χούθι κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, η Ουάσιγκτον θα θεωρήσει υπεύθυνο το Ιράν.

«Αν το ξανακάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν, καθώς οι Χούθι είναι πληρεξούσιοι του. Μεγάλη στρατιωτική τιμωρία θα επιβληθεί τόσο στο Ιράν όσο και στους ίδιους τους Χούθι», έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι Χούθι «φαίνεται πως παρασύρθηκαν από το Ιράν», εκφράζοντας την ελπίδα να αποκλιμακώσουν την ένταση.

Οι Χούθι απειλούν με συνέχιση των επιθέσεων

Εκπρόσωπος των Χούθι ανέφερε ότι στόχος ήταν τα σαουδαραβικά δεξαμενόπλοια Encelia και Layla, τα οποία, όπως υποστήριξε, επλήγησαν με πυραύλους και drones.

Παράλληλα, διαμήνυσε ότι η οργάνωση θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις της εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και θα επιμείνει στην εφαρμογή της στρατηγικής «πολιορκία αντί για πολιορκία».

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση για επίθεση στο δεύτερο δεξαμενόπλοιο, Layla.