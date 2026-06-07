Κάνσας Σίτι: Εννέα τραυματίες από επεισόδιο με πυροβολισμούς – Έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

Εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Κάνσας Σίτι, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στη λεωφόρο Τρούστ, όπου έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις μετά από σχετική κλήση.

Τρεις γυναίκες βρέθηκαν τραυματισμένες στο σημείο

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στην περιοχή εντόπισαν τρεις γυναίκες με τραύματα από πυροβόλο όπλο. Στο σημείο βρισκόταν επίσης μεγάλος αριθμός ατόμων, οι οποίοι απομακρύνθηκαν μόλις ξεκίνησε η επιχείρηση των αρχών.

Οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για να λάβουν ιατρική φροντίδα.

Άλλοι έξι τραυματίες πήγαν μόνοι τους στο νοσοκομείο

Λίγο αργότερα, η αστυνομία ενημερώθηκε ότι ακόμη έξι άτομα που είχαν τραυματιστεί από τους πυροβολισμούς μετέβησαν με ιδία μέσα σε νοσοκομεία.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κανένας από τους εννέα τραυματίες δεν βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Οι έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές αναζητούν τον δράστη ή τους δράστες της επίθεσης.