Μεξικό: Δολοφονήθηκε ακόμη ένας δημοσιογράφος – Έβδομο θύμα μέσα στο 2026

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Νεκρός από ένοπλη επίθεση έπεσε δημοσιογράφος στην πολιτεία Οαχάκα του νότιου Μεξικού, ο οποίος ήταν γνωστός για τις επικριτικές του θέσεις απέναντι στις τοπικές αρχές, όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες αρχές και η εισαγγελία.

Ο Φρανσίσκο Αλεχάντρο Λέιβα Αγκιλάρ, πρώην διευθυντής τοπικού τηλεοπτικού σταθμού και πολιτικός χρονικογράφος σε ψηφιακές εκδόσεις, δολοφονήθηκε από ενόπλους που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα στην κοινότητα Σαν Πάμπλο Έτλα, σύμφωνα με πληροφορίες από την εισαγγελία που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

🚨 Medios locales informan que hombres armados atacaron al comunicador en un puesto de comida en el municipio de San Pablo Etla.https://t.co/qqAwHSxaey — Forbes México (@Forbes_Mexico) July 23, 2026

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF), πρόκειται για τον έβδομο δημοσιογράφο που δολοφονήθηκε στο Μεξικό μέσα στο 2026.

Ο κυβερνήτης στην Οαχάκα, Σαλομόν Χάρα, καταδίκασε μέσω X τη δολοφονία του δημοσιογράφου, «επικριτή» της κυβέρνησής του, τονίζοντας πως πάντα σεβόταν «το δικαίωμά του να αμφισβητεί» τους πολιτικούς και να «εκφράζεται ελεύθερα».

Δημοσιογράφος ειδικευμένος σε ζητήματα ασφαλείας δολοφονήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην πολιτεία Πουέμπλα, ενώ στις αρχές Ιουλίου, η διευθύντρια τοπικού μέσου ενημέρωσης που είχε απαχθεί στις αρχές Ιουνίου επιβεβαιώθηκε πως δολοφονήθηκε στη Βερακρούς.

Δημοσιογραφία υπό διωγμό

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Άρθρο 19, τουλάχιστον δέκα δημοσιογράφοι έχουν δολοφονηθεί στο Μεξικό αφότου ανέλαβε την εξουσία η πρόεδρος της Aριστεράς, Κλαούδια Σέινμπαουμ, τον Οκτώβριο του 2024, γεγονός που υπογραμμίζει τη φήμη της χώρας ως μιας από τις πιο επικίνδυνες στον κόσμο για τους εργαζόμενους σε μέσα ενημέρωσης, πέραν εμπόλεμων ζωνών.

Κατά τους αριθμούς των RSF, το 2025 σκοτώθηκαν 9 δημοσιογράφοι στη χώρα. Από το 1994, η οργάνωση καταμετρά τουλάχιστον 150 δολοφονίες επαγγελματιών των ΜΜΕ.