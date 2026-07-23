CENTCOM: Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν για 12η συνεχόμενη νύχτα – Συνεχίζεται η κλιμάκωση της σύγκρουσης

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, σηματοδοτώντας τη 12η διαδοχική νύχτα επιχειρήσεων. Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στον περιορισμό των δυνατοτήτων των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και στην αποδυνάμωση της ικανότητας της Τεχεράνης να απειλεί τη ναυσιπλοΐα και τα πλοία στην περιοχή.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων που έχουν εισέλθει στη 12η διαδοχική νύχτα.
  • Όπως υποστηρίζει η αμερικανική πλευρά, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην αποδυνάμωση της ικανότητας της Τεχεράνης να απειλεί τη ναυσιπλοΐα, καθώς και εμπορικά και πολιτικά πλοία που κινούνται στα ύδατα της περιοχής.
  • «Στις 5:30 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής), οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν νέες επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Η αποστολή θα συνεχίσει να υποβαθμίζει περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί τα πολιτικά και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα», ανέφερε η CENTCOM.

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Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων που έχουν εισέλθει στη 12η διαδοχική νύχτα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της CENTCOM, τα πλήγματα ξεκίνησαν στις 17:30 (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) και εντάσσονται στην ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση με στόχο τον περιορισμό των δυνατοτήτων των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Όπως υποστηρίζει η αμερικανική πλευρά, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην αποδυνάμωση της ικανότητας της Τεχεράνης να απειλεί τη ναυσιπλοΐα, καθώς και εμπορικά και πολιτικά πλοία που κινούνται στα ύδατα της περιοχής.

«Στις 5:30 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής), οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν νέες επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Η αποστολή θα συνεχίσει να υποβαθμίζει περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί τα πολιτικά και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα», ανέφερε η CENTCOM.

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