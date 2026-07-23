Axios: Συνάντηση των επικεφαλής της Μοσάντ και της CIA στην Ουάσινγκτον για τον πόλεμο στο Ιράν

Ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν, μετέβη στην Ουάσινγκτον πριν από περίπου δύο εβδομάδες για διαβουλεύσεις σχετικά με τον πόλεμο κατά του Ιράν, όπου συναντήθηκε με τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, και αξιωματούχους του Λευκού Οίκου. Ένας από τους σκοπούς της επίσκεψης ήταν ο συντονισμός των διαπραγματεύσεων για μια πυρηνική συμφωνία, ενώ αυτή προηγήθηκε της επανέναρξης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν, μετέβη στην Ουάσινγκτον πριν από περίπου δύο εβδομάδες για διαβουλεύσεις σχετικά με τον πόλεμο κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Axios.
  • Κατά την πρώτη του επίσκεψη στην αμερικανική πρωτεύουσα αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο Γκόφμαν είχε συνομιλίες με τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, και αξιωματούχους του Λευκού Οίκου.
  • Ένας από τους σκοπούς της επίσκεψης ήταν ο συντονισμός των διαπραγματεύσεων με το Ιράν για μια πυρηνική συμφωνία, με το ταξίδι να προηγείται της επανέναρξης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην Ουάσινγκτον μετέβη πριν από περίπου δύο εβδομάδες ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν, προκειμένου να συμμετάσχει σε διαβουλεύσεις σχετικά με τον πόλεμο κατά του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του αμερικανικού ιστότοπου Axios, το οποίο επικαλείται δύο καλά πληροφορημένες πηγές.

Στην πρώτη του επίσκεψη στην αμερικανική πρωτεύουσα αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο Ρόμαν Γκόφμαν είχε συνομιλίες με τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, καθώς και αξιωματούχους του Λευκού Οίκου.

Μέσα στον στενό κύκλο του Τραμπ, ο Ράτκλιφ ήταν μια από τις πιο επιφυλακτικές φωνές σε ό,τι αφορά το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν.

Ένας από τους σκοπούς της επίσκεψης του Γκόφμαν ήταν ο συντονισμός των διαπραγματεύσεων με το Ιράν για μια πυρηνική συμφωνία, δήλωσε μια ισραηλινή πηγή.

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