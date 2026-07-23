Axios: Συνάντηση των επικεφαλής της Μοσάντ και της CIA στην Ουάσινγκτον για τον πόλεμο στο Ιράν

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Στην Ουάσινγκτον μετέβη πριν από περίπου δύο εβδομάδες ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν, προκειμένου να συμμετάσχει σε διαβουλεύσεις σχετικά με τον πόλεμο κατά του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του αμερικανικού ιστότοπου Axios, το οποίο επικαλείται δύο καλά πληροφορημένες πηγές.

Στην πρώτη του επίσκεψη στην αμερικανική πρωτεύουσα αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο Ρόμαν Γκόφμαν είχε συνομιλίες με τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, καθώς και αξιωματούχους του Λευκού Οίκου.

Μέσα στον στενό κύκλο του Τραμπ, ο Ράτκλιφ ήταν μια από τις πιο επιφυλακτικές φωνές σε ό,τι αφορά το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν.

New Mossad director met with CIA chief on Iran https://t.co/AKGvRGGAcE — Axios (@axios) July 22, 2026

Ένας από τους σκοπούς της επίσκεψης του Γκόφμαν ήταν ο συντονισμός των διαπραγματεύσεων με το Ιράν για μια πυρηνική συμφωνία, δήλωσε μια ισραηλινή πηγή.