ΗΠΑ: Εξετάζεται πιθανή ρωσική εμπλοκή σε ιρανικές επιθέσεις κατά εγκαταστάσεων της CIA στη Μέση Ανατολή

Το ενδεχόμενο ρωσικής εμπλοκής στις επιθέσεις ιρανικών drones εναντίον εγκαταστάσεων της CIA στην περιοχή του Περσικού Κόλπου διερευνούν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, εξετάζοντας εάν η Μόσχα παρείχε πληροφορίες για τους στόχους ή προηγμένη στρατιωτική τεχνολογία, μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο ανώνυμους αξιωματούχους με γνώση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τουλάχιστον δύο εγκαταστάσεις της CIA αποτέλεσαν στόχο επιθέσεων τον Μάρτιο. Η μία βρισκόταν εντός του συγκροτήματος της αμερικανικής πρεσβείας στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, ενώ η δεύτερη στο ανατολικό Ιράκ. Πηγές που επικαλείται το Reuters ανέφεραν ακόμη ότι στο στόχαστρο έχουν βρεθεί και άλλες εγκαταστάσεις της CIA, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Iranian drone attacks on CIA facilities in the Gulf prompted US intelligence analysts to investigate whether Russia assisted by providing targeting information or advanced drone technology, said four people familiar with US intelligence https://t.co/C95Tc5yjRB pic.twitter.com/i5rq1O87hb — Reuters (@Reuters) July 22, 2026

Δυτικοί αξιωματούχοι στην περιοχή του Περσικού Κόλπου εκτιμούν ότι η Ρωσία συνέβαλε στη βελτίωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed, ενισχύοντας την ικανότητά τους να πλήττουν στόχους με υψηλή ακρίβεια. Σύμφωνα με Αμερικανούς αναλυτές, δύο προηγμένης τεχνολογίας drones τύπου Shahed χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στο Ριάντ.

Όπως ανέφερε άλλη πηγή, η ακρίβεια στόχευσης των Shahed-136 αναβαθμίστηκε μέσω της ενσωμάτωσης του ρωσικού δορυφορικού συστήματος πλοήγησης Kometa-M. Το Κρεμλίνο, ωστόσο, διέψευσε τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για «fake news», μετά και από ανάλογο δημοσίευμα της Wall Street Journal τον περασμένο Μάρτιο.

Ο Ντάνιελ Χόφμαν, πρώην σταθμάρχης της CIA, δεν θεωρεί πως θα αποτελούσε έκπληξη εάν η Μόσχα βοηθούσε την Τεχεράνη να πλήξει εγκαταστάσεις της CIA, δεδομένης της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Ιράν. «Προσπαθούν να μειώσουν ή να εξαλείψουν την αμερικανική επιρροή σε περιοχές τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει σφαίρες επιρροής τους», δήλωσε.