Μαδούρο στο εδώλιο: Αρχίζει τον Ιούνιο του 2027 η δίκη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας στις ΗΠΑ

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Η ποινική δίκη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, ορίστηκε να ξεκινήσει την 1η Ιουνίου 2027, σύμφωνα με απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ημερομηνία προτάθηκε από κοινού από την εισαγγελία και την υπεράσπιση, αν και οι δύο πλευρές αναγνώρισαν ότι ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές, εφόσον προκύψουν νομικά ζητήματα, όπως η διαχείριση διαβαθμισμένου υλικού, σύμφωνα με το CNN.

«Πρόκειται για ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα. Δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρξει καθυστέρηση», δήλωσε στο δικαστήριο ο συνήγορος υπεράσπισης του Μαδούρο, Μπάρι Πόλακ.

Συνελήφθη έπειτα από επιχείρηση των αμερικανικών δυνάμεων

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν στις αρχές Ιανουαρίου στην αυστηρά φρουρούμενη προεδρική κατοικία τους στο Καράκας, έπειτα από επιχείρηση αμερικανικών δυνάμεων, κατά την οποία σημειώθηκαν συγκρούσεις με τη βενεζουελάνικη αντιαεροπορική άμυνα.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στη Νέα Υόρκη, όπου δήλωσαν αθώοι στις κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό την εισαγωγή όπλων και κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορίες που, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, αφορούν περίοδο μεγαλύτερη των 25 ετών.

Σήμερα κρατούνται στο Ομοσπονδιακό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν.

Η υπεράσπιση θα αμφισβητήσει τη νομιμότητα της σύλληψης

Η υπεράσπιση αναμένεται να επιχειρήσει να μπλοκάρει τη δίκη πριν ακόμη ξεκινήσει, υποστηρίζοντας ότι η σύλληψη του πρώην προέδρου ήταν παράνομη.

Παράλληλα, οι δικηγόροι του Μαδούρο σκοπεύουν να επικαλεστούν προεδρική ασυλία, υποστηρίζοντας ότι οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται φέρονται να τελέστηκαν όσο βρισκόταν στην εξουσία.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο Μαδούρο είχε ζητήσει την απόρριψη της υπόθεσης, ισχυριζόμενος ότι οι αμερικανικές αρχές εμπόδιζαν τη Βενεζουέλα να καλύψει τα έξοδα της υπεράσπισής του λόγω των κυρώσεων. Το αίτημα απορρίφθηκε, ενώ αργότερα το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέτρεψε στη βενεζουελάνικη κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει τη νομική του εκπροσώπηση χωρίς να παραβιάζονται οι κυρώσεις.

Η Ροδρίγκες ανέλαβε την προεδρία

Ο Νικολάς Μαδούρο εξελέγη για πρώτη φορά πρόεδρος της Βενεζουέλας το 2013, ωστόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες και δεκάδες ακόμη χώρες δεν αναγνώρισαν τη νομιμότητα της επανεκλογής του το 2018.

Μετά τη σύλληψή του, η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες ανέλαβε καθήκοντα υπηρεσιακής προέδρου της χώρας.

Έκτοτε έχει προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στις ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας και έχει αποδεχθεί σειρά αιτημάτων της Ουάσινγκτον. Τον Απρίλιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήραν τις κυρώσεις που είχαν επιβάλει σε βάρος της από το 2018.