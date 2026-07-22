Ηράκλειο: Εντοπίστηκαν 40 μετανάστες στην περιοχή της Μονής Κουδουμά

Νέο περιστατικό άφιξης μεταναστών καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης στα νότια του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε το neakriti.gr, οι αρμόδιες Αρχές εντόπισαν συνολικά 40 άτομα στην περιοχή της Μονής Κουδουμά. Πρόκειται για 36 άνδρες και τέσσερις γυναίκες, οι οποίοι φέρεται να είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους από τις ακτές της βόρειας Αφρικής.

Η μεταφορά στο λιμάνι του Ηρακλείου

Το προσωπικό του Λιμενικού περισυνέλεξε με ασφάλεια τους μετανάστες και ανέλαβε τη μεταφορά τους με σκάφος προς το λιμάνι του Ηρακλείου. Η άφιξή τους υπολογιζόταν περίπου στις 22:00.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα για την υποδοχή και την προσωρινή φιλοξενία τους. Οι συνεχιζόμενες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη αυξάνουν τις ανάγκες διαχείρισης των αφίξεων από τις τοπικές Αρχές και τους εμπλεκόμενους φορείς.