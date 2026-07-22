Ηράκλειο: Εντοπίστηκαν 40 μετανάστες στην περιοχή της Μονής Κουδουμά

Συνολικά 40 μετανάστες, μεταξύ των οποίων τέσσερις γυναίκες, εντοπίστηκαν το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή της Μονής Κουδουμά, νότια του Ηρακλείου. Σκάφος του Λιμενικού ανέλαβε τη μεταφορά τους προς το λιμάνι του Ηρακλείου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέο περιστατικό άφιξης μεταναστών καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης στα νότια του Ηρακλείου, με τις Αρχές να εντοπίζουν 40 άτομα στην περιοχή της Μονής Κουδουμά.
  • Πρόκειται για 36 άνδρες και τέσσερις γυναίκες, οι οποίοι φέρεται να είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους από τις ακτές της βόρειας Αφρικής.
  • Το προσωπικό του Λιμενικού ανέλαβε τη μεταφορά τους στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ οι συνεχιζόμενες ροές αυξάνουν τις ανάγκες διαχείρισης από τις τοπικές Αρχές.

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Νέο περιστατικό άφιξης μεταναστών καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης στα νότια του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε το neakriti.gr, οι αρμόδιες Αρχές εντόπισαν συνολικά 40 άτομα στην περιοχή της Μονής Κουδουμά. Πρόκειται για 36 άνδρες και τέσσερις γυναίκες, οι οποίοι φέρεται να είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους από τις ακτές της βόρειας Αφρικής.

Η μεταφορά στο λιμάνι του Ηρακλείου

Το προσωπικό του Λιμενικού περισυνέλεξε με ασφάλεια τους μετανάστες και ανέλαβε τη μεταφορά τους με σκάφος προς το λιμάνι του Ηρακλείου. Η άφιξή τους υπολογιζόταν περίπου στις 22:00.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα για την υποδοχή και την προσωρινή φιλοξενία τους. Οι συνεχιζόμενες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη αυξάνουν τις ανάγκες διαχείρισης των αφίξεων από τις τοπικές Αρχές και τους εμπλεκόμενους φορείς.

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