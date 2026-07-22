Κασσελάκης για Φάμελλο: Παραδεχτείτε το, όλα για την καρέκλα είναι – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Στέφανος Κασσελάκης σχολίασε με νέο, καυστικό βίντεο, την ανεξαρτητοποίηση του Σωκράτη Φάμελλου από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.
Στο βίντεο αναφέρει για τον Σωκράτη Φάμελλο ότι «περίμενε να φτάσει ένα καράβι από την Πάρο ώστε να υπάρξει απαρτία στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος και σήμερα πηδά πρώτος από το καράβι».
Και στη συνέχεια στηλίτευσε την αναφορά Φάμελλου στις αξίες και στις αρχές της Αριστεράς, λέγοντας τα εξής:
«Ρε δεν ντρέπεστε να μιλάτε έτσι για την Αριστερά; Παραδεχτείτε το! Όλα για την καρέκλα είναι!».
Κλείνοντας το βίντεο, ο Στέφανος Κασσελάκης είπε την εξής ατάκα:
«Τουλάχιστον τώρα γλιτώνουν όσοι έχουν μείνει στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ από ώρες και ώρες ανούσιας φλυαρίας».
Αυτός (@SFamellos) που περίμενε για ώρες ένα καράβι από την Πάρο για να υπάρξει απαρτία στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να αποκλείσει την υποψηφιότητα μου για την διεκδίκηση της ηγεσίας του κόμματος, τώρα πηδάει πρώτός από το καράβι!
Παραδεχτείτε το! Όλα για την καρέκλα! pic.twitter.com/qhK2aMtMn6
— Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) July 22, 2026