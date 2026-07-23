Καιρός: Ανάσα δροσιάς από σήμερα – Υποχωρεί η ζέστη, έως τους 35 βαθμούς ο υδράργυρος

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Με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και περιορισμένα φαινόμενα στα βόρεια θα κυλήσει ο καιρός. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις αναμένονται στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, την Εύβοια, καθώς και τις πρώτες πρωινές ώρες στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και, κατά τόπους, μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σε όλη τη χώρα, επιστρέφοντας σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στις περισσότερες περιοχές ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 32 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοι 3 με 4 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοι 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά.

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 και στα ηπειρωτικά 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Στις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν. Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στην Κρήτη 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια τις πρώτες ώρες της ημέρας οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια τις πρώτες ώρες της ημέρας οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση τις βραδινές ώρες στα βόρεια.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση τις βραδινές ώρες στα βόρεια. Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν. Θερμοκρασία: Από 25 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-07-2026

Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και πιθανόν κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την βόρεια Εύβοια θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 31 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-07-2026

Στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και στο δυτικό Αιγαίο θα επικρατήσουν νοτίων διευθύνσεων άνεμοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.