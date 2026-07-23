Λάρισα: «Θέλεις να γίνουμε φίλοι στα social;» – Όποια λέει όχι στο αίτημα του… καθυβρίζεται χυδαία

Μπαράζ καταγγελιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από γυναίκες στη Λάρισα, έχει προκαλέσει η δράση συγκεκριμένου προφίλ στο Facebook.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν σε δημόσιες αναρτήσεις και σχόλιά τους, ένας άνδρας φέρεται να στέλνει προσωπικά μηνύματα και αιτήματα φιλίας σε γυναίκες.

Όποια λέει όχι στο αίτημα του… καθυβρίζεται χυδαία

Όταν εκείνες δεν απαντούν ή δεν αποδέχονται το αίτημά του, φέρεται να παίρνει φωτογραφίες από τα προφίλ τους και να τις αναδημοσιεύει στον δικό του λογαριασμό, συνοδεύοντάς τες με προσβλητικούς και χυδαίους χαρακτηρισμούς.

Το συγκεκριμένο προφίλ, σύμφωνα με onlarissa.gr, είναι ενεργό και περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό αναρτήσεων με φωτογραφίες γυναικών, μαζί με αναφορές στα προσωπικά τους προφίλ και υβριστικό περιεχόμενο.

Η έκταση των δημοσιεύσεων έχει προκαλέσει οργή, αλλά και φόβο σε γυναίκες που εκφράζουν την ανησυχία τους ότι μπορεί να βρεθούν στο στόχαστρο χωρίς να έχουν προηγουμένως καμία ουσιαστική επαφή με τον συγκεκριμένο άνδρα.

Παράλληλα, μέσα από τις σχετικές αναρτήσεις διατυπώνονται εκκλήσεις προς όσες γυναίκες έχουν δεχθεί μηνύματα ή έχουν διαπιστώσει ότι φωτογραφίες τους δημοσιεύθηκαν χωρίς τη συγκατάθεσή τους, να κρατήσουν στιγμιότυπα οθόνης και κάθε διαθέσιμο στοιχείο που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε ενδεχόμενη επίσημη καταγγελία στις Αρχές και στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.