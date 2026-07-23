Συναγερμός στον αέρα: Πτήση της Delta δέχθηκε προειδοποίηση για εκτοξευτήρα πυραύλων – Το ηχητικό της… φάρσας

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Αντιμέτωπος με μια εξαιρετικά σπάνια προειδοποίηση ήρθε ο πιλότος της πτήσης 2604 της Delta Air Lines, όταν ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου LaGuardia, στη Νέα Υόρκη, τον ενημέρωσε για πιθανή απειλή από εκτοξευτήρα πυραύλων λίγο πριν την προσγείωση.

Το συμβάν αποδόθηκε γρήγορα σε φάρσα.

Η προειδοποίηση και οι συνομιλίες

Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εξέδωσαν προειδοποίηση για MANPAD (φορητό αντιαεροπορικό σύστημα άμυνας) στις 20:27 τοπική ώρα, καλώντας την πτήση της Delta, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντιτρόιτ προς το αεροδρόμιο LaGuardia, να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα.

«Εκδόθηκε συναγερμός MANPAD στο αεροδρόμιο LaGuardia. Επιδείξτε εξαιρετική προσοχή», ανέφερε ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας, σύμφωνα με το ηχητικό που περιήλθε στην κατοχή του CBS News.

“Use extreme caution”: A Delta Air Lines pilot approaching New York’s LaGuardia Airport was warned by air traffic control Tuesday to be on the lookout for a possible man-portable air defense system, or MANPADS, following a reported threat. The Port Authority said police searched… pic.twitter.com/RnzGbtm4Qk — CBS News (@CBSNews) July 22, 2026



Η ανώνυμη πληροφορία, η οποία αργότερα χαρακτηρίστηκε ως φάρσα από την αστυνομία της Λιμενικής Αρχής, προκάλεσε αναστάτωση και απορία στον πιλότο, ο οποίος λάμβανε τη μετάδοση από τον πύργο ελέγχου του LaGuardia ενώ προετοιμαζόταν για προσγείωση.

Όταν ο πιλότος ζήτησε από τον ελεγκτή να εξηγήσει τι είναι το MANPAD (manned portable air defense system), ο πύργος ελέγχου εξήγησε ότι τα αρχικά σημαίνουν «επανδρωμένο φορητό σύστημα αεράμυνας».

«Ουσιαστικά, ήταν μια αναφορά για εκτοξευτήρα πυραύλων», πρόσθεσε ο ελεγκτής.

Άμεση ανάκληση και ασφαλής προσγείωση

Ωστόσο, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας απέρριψαν την απειλή μέσα σε ένα λεπτό από την έκδοση της προειδοποίησης.

«Δεν χρειάζεται να απαντήσετε, Delta 2604», είπε ο ελεγκτής στον πιλότο. «Η αστυνομία της Λιμενικής Αρχής ανέφερε ότι επρόκειτο για μη αξιόπιστη απειλή».

Η πτήση της Delta προσγειώθηκε χωρίς κανένα περαιτέρω απρόοπτο.