Νόβακ Τζόκοβιτς: Η απρόσμενη φάρσα σε ball girl που προκάλεσε γέλια στο Centre Court του Wimbledon και έγινε viral – Δείτε βίντεο

Ένα ευτράπελο στιγμιότυπο χάρισε ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο Centre Court του Wimbledon κατά τη διάρκεια της αναμέτρησής του με τον Στέφανο Τσιτσιπά, όταν αποφάσισε να αστειευτεί με μια ball girl, προκαλώντας αρχικά την αμηχανία της.

Το περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου σετ, το οποίο ο Σέρβος τενίστας κατέκτησε για να προηγηθεί με 2-0. Θέλοντας να αφαιρέσει μια λωρίδα προστατευτικής ταινίας από τον ώμο του, ζήτησε τη συνδρομή της νεαρής, δίνοντάς της ένα μικρό ψαλίδι ώστε να κόψει το χαλαρό κομμάτι.

Την ώρα που εκείνη εκτελούσε προσεκτικά την κίνηση, ο 24 φορές κάτοχος τίτλων Grand Slam προσποιήθηκε ξαφνικά ότι τον είχε τραυματίσει. Η αντίδρασή του αιφνιδίασε τη ball girl, η οποία για λίγα δευτερόλεπτα έδειξε να πιστεύει πως είχε συμβεί κάτι σοβαρό.

Η αμηχανία της μετατράπηκε γρήγορα σε ανακούφιση, όταν αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για μια αθώα φάρσα. Το στιγμιότυπο προκάλεσε γέλια στις εξέδρες του Centre Court, με τον Τζόκοβιτς να χαρίζει μια ανάλαφρη στιγμή στο κοινό, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη χιουμοριστική πλευρά του χαρακτήρα του.