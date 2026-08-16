Ολυμπιακός: Αντίστροφη μέτρηση για Φρόιλερ – Σήμερα στην Αθήνα ο Ελβετός

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Στην Αθήνα αναμένεται από στιγμή σε στιγμή ο Ρέμο Φρόιλερ, προκειμένου να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν την ενίσχυση του ρόστερ τους στο μεταγραφικό παζάρι, με τον Ελβετό διεθνή μέσο να βρίσκεται, όπως όλα δείχνουν, πολύ κοντά στο να αποτελέσει το νέο τους απόκτημα.

Ο Φρόιλερ αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα προχωρήσει η ολοκλήρωση της συμφωνίας με την πειραϊκή ομάδα.

Stasera Remo Freuler volerà in Grecia per completare il trasferimento all’@olympiacosfc https://t.co/jvtpNC5VRJ — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 15, 2026

Ο Ρέμο Φρόιλερ έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Βίντερτουρ, πριν μετακομίσει το 2016 στην Ιταλία για λογαριασμό της Αταλάντα. Ο Ελβετός αμυντικός μέσος παρέμεινε για έξι χρόνια στο Μπέργκαμο, καταγράφοντας σημαντική παρουσία με την ιταλική ομάδα, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε για ένα διάστημα στην Αγγλία με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Το 2023 επέστρεψε στη Serie A, καθώς εντάχθηκε στο δυναμικό της Μπολόνια, όπου συνέχισε την καριέρα του στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Συνολικά, με τη φανέλα της Αταλάντα κατέγραψε 260 συμμετοχές, με απολογισμό 21 γκολ και 23 ασίστ. Στην Μπολόνια μετρά 123 εμφανίσεις, έχοντας σημειώσει τρία γκολ και μοιράσει πέντε ασίστ.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε 40 παιχνίδια με την ομάδα της Μπολόνια, πετυχαίνοντας ένα γκολ.