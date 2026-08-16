Υεμένη: Τρεις νεκροί μαχητές των Χούθι από επιδρομές drones στην επαρχία Ταΐζ

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Τουλάχιστον τρεις μαχητές των Χούθι σκοτώθηκαν σε επιδρομές με drones στα δυτικά της επαρχίας Ταΐζ, στη νοτιοδυτική Υεμένη, σύμφωνα με τις κυβερνητικές δυνάμεις της χώρας.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων της Υεμένης, το οποίο ελέγχεται από τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, από τα πλήγματα τραυματίστηκαν επίσης αρκετοί ακόμη μαχητές, μεταξύ των οποίων και διοικητές πεδίου.

Μέχρι στιγμής, οι Χούθι δεν έχουν σχολιάσει τις συγκεκριμένες αναφορές.

UPDATE: Drone strikes kill three Houthi fighters and wound commanders in southwest Yemen’s Taiz governorate, media controlled by Yemen’s internationally recognised government says 🔴 LIVE updates: https://t.co/z50PYHz4fv pic.twitter.com/fjx4baP6RX — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) August 15, 2026

Πηγή: Al Jazeera