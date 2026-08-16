Υεμένη: Τρεις νεκροί μαχητές των Χούθι από επιδρομές drones στην επαρχία Ταΐζ

Τουλάχιστον τρεις μαχητές των Χούθι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων διοικητές πεδίου, από επιδρομές drones στα δυτικά της επαρχίας Ταΐζ, στη νοτιοδυτική Υεμένη. Οι αναφορές προέρχονται από τις κυβερνητικές δυνάμεις της χώρας και το πρακτορείο ειδήσεων της Υεμένης που ελέγχεται από τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, ενώ οι Χούθι δεν έχουν σχολιάσει ακόμη.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Υεμένη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον τρεις μαχητές των Χούθι σκοτώθηκαν σε επιδρομές με drones στα δυτικά της επαρχίας Ταΐζ, στη νοτιοδυτική Υεμένη.
  • Από τα πλήγματα τραυματίστηκαν επίσης αρκετοί ακόμη μαχητές, μεταξύ των οποίων και διοικητές πεδίου, σύμφωνα με τις κυβερνητικές δυνάμεις της χώρας.
  • Μέχρι στιγμής, οι Χούθι δεν έχουν σχολιάσει τις συγκεκριμένες αναφορές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τουλάχιστον τρεις μαχητές των Χούθι σκοτώθηκαν σε επιδρομές με drones στα δυτικά της επαρχίας Ταΐζ, στη νοτιοδυτική Υεμένη, σύμφωνα με τις κυβερνητικές δυνάμεις της χώρας.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων της Υεμένης, το οποίο ελέγχεται από τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, από τα πλήγματα τραυματίστηκαν επίσης αρκετοί ακόμη μαχητές, μεταξύ των οποίων και διοικητές πεδίου.

Μέχρι στιγμής, οι Χούθι δεν έχουν σχολιάσει τις συγκεκριμένες αναφορές.

Πηγή: Al Jazeera

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ