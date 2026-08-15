11η Σεπτεμβρίου 2001: Πώς μια ρακλέτα έσωσε 6 άνδρες που είχαν παγιδευτεί μέσα σε ασανσέρ στους Δίδυμους Πύργους

Όταν η τρομοκρατική οργάνωση Αλ Κάιντα επιτέθηκε στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου (Δίδυμοι Πύργοι) στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001, έξι άγνωστοι μεταξύ τους άνδρες βρέθηκαν παγιδευμένοι σε έναν ανελκυστήρα, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να επιβιώσουν.

Καθώς ο ταχύτατος ανελκυστήρας ανέβαινε προς την πρώτη στάση του στον 67ο όροφο, η πτήση 11 της American Airlines έπεσε πάνω στον Βόρειο Πύργο στις 8:46 π.μ., προκαλώντας τον ανελκυστήρα να τρέμει και να πέσει σε ελεύθερη πτώση μέσα στο φρεάτιο.

Ένας από τους επιβάτες πάτησε το κουμπί έκτακτης ανάγκης, αλλά ο ανελκυστήρας είχε ήδη πέσει κατακόρυφα 15 ορόφους πριν σταματήσει κοντά στον 50ό όροφο.

Πώς μια ρακλέτα έσωσε τους 6 άνδρες

Καθώς ένα πνιγηρό σύννεφο πυκνού λευκού καπνού που μύριζε χημικά άρχισε να εισρέει στην καμπίνα, ο πανικός δεν ήταν επιλογή, αλλά ήταν θανατική ποινή.

Έτσι, οι έξι άνδρες, μεταξύ των οποίων ένας καθαριστής παραθύρων και δύο υπάλληλοι της Αρχής Λιμένων, ένωσαν με ηρεμία τις δυνάμεις και τις ιδέες τους.

Πρώτα, συνεργάστηκαν για να ανοίξουν με τα χέρια τους τις κολλημένες αυτόματες μεταλλικές πόρτες του ασανσέρ. Όμως δεν υπήρχε έξοδος στην άλλη άκρη — μόνο ένας συμπαγής τοίχος με τον αριθμό «50» ζωγραφισμένο πάνω του.

Τότε, υπήρξε μια έκρηξη ευρηματικότητας σε στυλ ΜακΓκάιβερ από ένα άτομο που συνήθως βρισκόταν έξω από το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου και κοίταζε προς το εσωτερικό του.

Ο καθαριστής παραθύρων και μετανάστης από την Πολωνία, Jan Demczur, έβγαλε γρήγορα τη χάλκινη ρακλέτα από τον κουβά δίπλα στα πόδια του και άρχισε να χτυπάει με μανία τα στρώματα γυψοσανίδας με κυκλικές κινήσεις.

Οι υπόλοιποι άνδρες συνεργάστηκαν, χτυπώντας και κλωτσώντας τη γυψοσανίδα μέχρι να δημιουργηθεί μια τρύπα αρκετά μεγάλη ώστε να μπορέσουν όλοι να συρθούν έξω.

Κατέληξαν σε μια ανδρική τουαλέτα, όπου συνάντησαν πυροσβέστες που τους παρακαλούσαν να φύγουν. Έτσι, κατέβηκαν τρέχοντας 50 ορόφους και βγήκαν τρέχοντας από τον Βόρειο Πύργο στις 10:23 π.μ.

Πέντε λεπτά αργότερα, ο πύργος κατέρρευσε.

Η επανένωση των ανδρών

Ο Jan Demczur συναντήθηκε ξανά με δύο από τους άνδρες — τον John Paczkowski και τον George Phoenix— στο πλαίσιο της νέας σειράς ντοκιμαντέρ του National Geographic, «9/11 Reunited», η οποία κάνει πρεμιέρα στις 21 Αυγούστου στις 8 μ.μ. Η σειρά θα είναι επίσης διαθέσιμη στο σύνολό της την επόμενη μέρα στις πλατφόρμες Disney+ και Hulu.

Τόσο ο Paczkowski όσο και ο Phoenix εμφανίζονται στις λήψεις να αγκαλιάζουν θερμά τον Demczur κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης σε ένα μπαρ του Μανχάταν, ευχαριστώντας τον που τους βοήθησε να σωθούν.

«Το να ξαναδώ τον Jan και τον George μετά από όλα αυτά τα χρόνια μου θύμισε όχι μόνο την τραγωδία εκείνης της ημέρας και τη διαρκή θλίψη που νιώθουμε για όλους όσους χάθηκαν, αλλά και την ακατέργαστη ανθρωπιά αυτού που μοιραστήκαμε, πόσο τυχεροί είμαστε που είμαστε ακόμα ζωντανοί και την ευθύνη που έχουμε να ζήσουμε τη ζωή μας στο έπακρο», δήλωσε ο Paczkowski στη New York Post

Οι τρεις άνδρες συγκαταλέγονται στους 14 επιζώντες της χειρότερης τρομοκρατικής επίθεσης στην ιστορία των ΗΠΑ — η οποία άφησε 2.977 νεκρούς — οι οποίοι επανενώθηκαν με διασώστες και άλλους άγνωστους που άλλαξαν τη ζωή τους για τις ανάγκες της σειράς ντοκιμαντέρ.

Στο εναρκτήριο επεισόδιο που κοινοποιήθηκε στην εφημερίδα «The Post», τόσο ο Paczkowski όσο και ο Phoenix μίλησαν για το πώς οι Δίδυμοι Πύργοι κατείχαν μια ιδιαίτερη θέση στις καρδιές τους πολύ πριν από την 11η Σεπτεμβρίου.

Ο Paczkowski, ο οποίος εργαζόταν στον 67ο όροφο ως αναπληρωτής διευθυντής επιχειρήσεων της Αρχής Λιμένων, δήλωσε ότι το να εργάζεται εκεί ήταν «ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα». Ο Phoenix, ανώτερος μηχανικός της Αρχής Λιμένων, διηγήθηκε πώς ερωτεύτηκε τη μελλοντική του σύζυγο, τη Martha, κατά τη διάρκεια ενός ραντεβού στο κατάστρωμα παρατήρησης του WTC.

Στο πρώτο επεισόδιο εμφανίζεται επίσης η Ντέμπορα Σεντ Τζον – η οποία υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς αφού χτυπήθηκε από συντρίμμια του δεύτερου αεροπλάνου που προσέκρουσε στο WTC στις 11 Σεπτεμβρίου – να συναντά ξανά τον Στέφαν Χόρλαχερ, έναν άγνωστο που έσπευσε να τη βοηθήσει, προσφέροντάς της πρώτες βοήθειες στο δρόμο εν μέσω μαζικού χάους και καλώντας ασθενοφόρο.

Τι λέει ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ

«Γνωρίζαμε ότι υπήρχε ένας σημαντικός αριθμός επιζώντων της 11ης Σεπτεμβρίου που δημιούργησαν βαθιές και ουσιαστικές σχέσεις εν μέσω της φρίκης της 11ης Σεπτεμβρίου, αλλά, για μια πληθώρα λόγων, δεν είχαν ξανασυναντηθεί από τότε», δήλωσε ο σκηνοθέτης Τζούλιαν Τζόουνς, ο οποίος δημιούργησε τη σειρά σε συνεργασία με το Εθνικό Μνημείο και Μουσείο της 11ης Σεπτεμβρίου και την εταιρεία παραγωγής 72 Films.

«Καθώς επικοινωνούσαμε με τους επιζώντες, συνειδητοποιήσαμε ότι πολλοί ένιωθαν ότι είχαν πράγματα που ήθελαν να πουν, αλλά ένιωθαν ότι δεν μπορούσαν — μέχρι τώρα. Έπειτα από 25 χρόνια, οι επανασυνδέσεις αποτέλεσαν μια ευκαιρία για αυτούς τους επιζώντες να πουν “ευχαριστώ”, να μεταδώσουν ένα μήνυμα, να τιμήσουν τους νεκρούς και να συμβιβαστούν με το παρελθόν τους»