Σαλαμίνα: Έκρυβε τα ναρκωτικά στο σπίτι της μητέρας του για να αποφύγει τη σύλληψη – ΒΙΝΤΕΟ

Νόμιζε ότι είχε βρει λύση και ότι θα ξεγελούσε τις διωκτικές αρχές. Είχε κάνει όμως μεγάλο λάθος. Ο λόγος για έναν άντρα ο οποίος είχε μετατρέψει το σπίτι της μητέρας του σε “καβάντζα”, δηλαδή σε μέρος που αποθήκευε τα ναρκωτικά, στη Σαλαμίνα. Από εκεί έπαιρνε την ανάλογη ποσότητα ουσιών που διακινούσε κάθε φορά.

Όμως, οι αστυνομικοί είχαν τις πληροφορίες τους. Όπως φαίνεται σε βίντεο του Star, η ασφάλεια Ασπροπύργου εντόπισε δύο κιλά κάνναβης και 80 γραμμάρια κοκαΐνης. Επιπλέον βρήκαν ζυγαριές ακριβείας, συσκευασίες και το ποσό των 800 ευρώ προερχόμενο από τη διακίνηση.

Όλα έγιναν όταν οι αστυνομικοί σταμάτησαν σε δρόμο της Σαλαμίνας τον διακινητή. Του ανέφεραν ότι θέλουν να κάνουν έρευνα και εκείνος ατάραχος τους λέει ψάξτε όπου θέλετε, πάμε και στο σπίτι μου. Στο σημείο εκείνο οι άνδρες της ασφάλειας Ασπροπύργου του αποκάλυψαν ότι δεν θα μεταβούν στην οικία του, αλλά στης μητέρας του. Τότε πάγωσε το χαμόγελο του και κατέβασε το κεφάλι.

Τους ακολούθησε μέχρι το σπίτι της μητέρας του όπου εντοπίστηκαν οι ναρκωτικές ουσίες.