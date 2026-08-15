Σαλαμίνα: Έκρυβε τα ναρκωτικά στο σπίτι της μητέρας του για να αποφύγει τη σύλληψη – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας άνδρας στη Σαλαμίνα συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών, καθώς είχε μετατρέψει το σπίτι της μητέρας του σε "καβάντζα" για την αποθήκευση ουσιών ώστε να αποφύγει τη σύλληψη. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας Ασπροπύργου εντόπισαν δύο κιλά κάνναβης, 80 γραμμάρια κοκαΐνης, ζυγαριές ακριβείας και χρήματα προερχόμενα από τη διακίνηση

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Περιπολικό, αστυνομία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας άντρας στη Σαλαμίνα νόμιζε ότι θα ξεγελούσε τις αρχές μετατρέποντας το σπίτι της μητέρας του σε «καβάντζα» για ναρκωτικά, αλλά έκανε μεγάλο λάθος.
  • Η ασφάλεια Ασπροπύργου, έχοντας πληροφορίες, εντόπισε στην οικία της μητέρας του δύο κιλά κάνναβης, 80 γραμμάρια κοκαΐνης, ζυγαριές ακριβείας και 800 ευρώ.
  • Όταν οι αστυνομικοί του είπαν ότι θα έκαναν έρευνα στο σπίτι της μητέρας του και όχι στο δικό του, το χαμόγελο του διακινητή «πάγωσε» και «κατέβασε το κεφάλι».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νόμιζε ότι είχε βρει λύση και ότι θα ξεγελούσε τις διωκτικές αρχές. Είχε κάνει όμως μεγάλο λάθος. Ο λόγος για έναν άντρα ο οποίος είχε μετατρέψει το σπίτι της μητέρας του σε “καβάντζα”, δηλαδή σε μέρος που αποθήκευε τα ναρκωτικά, στη Σαλαμίνα. Από εκεί έπαιρνε την ανάλογη ποσότητα ουσιών που διακινούσε κάθε φορά.

Όμως, οι αστυνομικοί είχαν τις πληροφορίες τους. Όπως φαίνεται σε βίντεο του Star, η ασφάλεια Ασπροπύργου εντόπισε δύο κιλά κάνναβης και 80 γραμμάρια κοκαΐνης. Επιπλέον βρήκαν ζυγαριές ακριβείας, συσκευασίες και το ποσό των 800 ευρώ προερχόμενο από τη διακίνηση.

Όλα έγιναν όταν οι αστυνομικοί σταμάτησαν σε δρόμο της Σαλαμίνας τον διακινητή. Του ανέφεραν ότι θέλουν να κάνουν έρευνα και εκείνος ατάραχος τους λέει ψάξτε όπου θέλετε, πάμε και στο σπίτι μου. Στο σημείο εκείνο οι άνδρες της ασφάλειας Ασπροπύργου του αποκάλυψαν ότι δεν θα μεταβούν στην οικία του, αλλά στης μητέρας του. Τότε πάγωσε το χαμόγελο του και κατέβασε το κεφάλι.

Τους ακολούθησε μέχρι το σπίτι της μητέρας του όπου εντοπίστηκαν οι ναρκωτικές ουσίες.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ