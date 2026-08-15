Άντζελα Δημητρίου: Γιόρτασε τα 72α γενέθλιά της με φόντο την Ακρόπολη

Η Άντζελα Δημητρίου γιόρτασε τα 72α γενέθλιά της δίπλα σε αγαπημένα της πρόσωπα. Η δημοφιλής τραγουδίστρια δέχτηκε μια όμορφη έκπληξη από την οικογένεια και τους φίλους της, οι οποίοι φρόντισαν να κάνουν τη σημαντική αυτή ημέρα ακόμη πιο ξεχωριστή.

Η γιορτή πραγματοποιήθηκε με φόντο την φωτισμένη Ακρόπολη, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό σκηνικό για την περίσταση. Η Άντζελα Δημητρίου έσβησε τα κεράκια της μέσα σε κλίμα χαράς και συγκίνησης, έχοντας δίπλα της αγαπημένα της πρόσωπα.

Η ίδια, μοιράστηκε τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, αναρτώντας στιγμές από τη βραδιά στα social media.

«Ένα μεγάλο, ολόψυχο ευχαριστώ σε όλους σας για τις υπέροχες ευχές που μου στείλατε για τα γενέθλιά μου! Η αγάπη, η σκέψη και τα όμορφα λόγια σας με συγκίνησαν πραγματικά και έκαναν τη μέρα μου ακόμη πιο ξεχωριστή. Και φυσικά, ένα τεράστιο ευχαριστώ στους αγαπημένους μου φίλους για την υπέροχη έκπληξη που μου ετοίμασαν! Δεν το περίμενα καθόλου και η χαρά και η συγκίνησή μου ήταν απερίγραπτες! Μου χαρίσατε μια στιγμή που θα θυμάμαι για πάντα! Να είστε όλοι καλά, με υγεία, αγάπη και όμορφες στιγμές στη ζωή σας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου!» έγραψε στο Instagram η Άντζελα Δημητρίου.

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