Φωτιά σε δασική έκταση στη Σκύρο: Μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις δύο οικισμών – Επιχειρούν 10 εναέρια

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Φωτιά, Σκύρος
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Μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 15 Αυγούστου 2026 σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα στην Σκύρο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις πυρόσβεσης έχουν ενισχυθεί. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν αυτήν την ώρα 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα καθώς και εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Σκύρου.

Επίσης, μεταβαίνουν στη Σκύρο:

  • ακτοπλοϊκώς από την Κύμη Ευβοίας, 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και
  • αεροπορικώς με αεροσκάφος C27 από Ελευσίνα 28 πυροσβέστες από την 1η ΕΜΟΔΕ και απο Στέρεά Ελλάδα.

Στην περιοχή της πυρκαγιάς πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 Μποφόρ. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Εκκενώνονται Πεύκο και Άγιος Φωκάς

Στις 18:15 εκδόθηκε μήνυμα απομάκρυνσης για όσους βρίσκονται στην περιοχή Πεύκο με κατεύθυνση προς Χώρα Σκύρου .

 

Νωρίτερα, στις 16:31 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Φωκάς με κατεύθυνση προς Αχερούνες.
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Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Φωτιά, Σκύρος

Φωτιά, Σκύρος
πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση / Facebook

 

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