Φωτιά στη Σκύρο: Ήχησε το 112 για εκκένωση του Αγίου Φωκά – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης

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Μαίνεται η φωτιά που εκδηλώθηκε εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα στην Σκύρο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις πυρόσβεσης έχουν ενισχυθεί. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν αυτήν την ώρα 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα καθώς και εθελοντές. Επίσης, μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη Ευβοίας, 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Σκύρου.

Ήχησε το 112 για εκκένωση του Αγίου Φωκά

Στις 16:31 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Φωκάς με κατεύθυνση προς Αχερούνες.