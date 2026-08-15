Φωτιά στη Σκύρο: Ήχησε το 112 για εκκένωση του Αγίου Φωκά – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης

Μαίνεται η φωτιά που εκδηλώθηκε εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα στην Σκύρο.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις πυρόσβεσης έχουν ενισχυθεί. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν αυτήν την ώρα 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα καθώς και εθελοντές. Επίσης, μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη Ευβοίας, 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.
Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Σκύρου.
Ήχησε το 112 για εκκένωση του Αγίου Φωκά
Στις 16:31 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Φωκάς με κατεύθυνση προς Αχερούνες.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην νήσο #Σκύρο
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Άγιος_Φωκάς απομακρυνθείτε μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου πρός #Αχερούνες
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
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— 112 Greece (@112Greece) August 15, 2026