Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Τήνο – Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τριαντάρος στην Τήνο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σε περίπου στις 16:45. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα καθώς και Εθελοντές. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Τήνου

Στη περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 9 Μποφόρ. Η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων