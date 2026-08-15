Πύργος: Σε κατάσταση αμόκ 45χρονος βγήκε με μαχαίρι στον δρόμο – Φορούσε κράνος και μιλούσε ακατάληπτα

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Κινητοποίηση στις αρχές του Πύργου Ηλείας προκάλεσε σήμερα Σάββατο 15 Αυγούστου στις περίπου 10 το πρωί ένας άντρας, ο οποίος ήταν εμφανώς σε κατάσταση αμόκ, στην περιοχή της οδού Μίλτωνος Ιατρίδη στα Χαλικιάτικα.

Ο 45χρονος έγινε αντιληπτός από πολίτες στην περιοχή της οδού Ιατρίδη στα Χαλικιάτικα να φορά κράνος και να κυκλοφορεί στο δρόμο κρατώντας στο χέρι του ένα μαχαίρι, φωνάζοντας συγχρόνως ακατάληπτα.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και τότε ο 45χρονος έκρυψε το μαχαίρι στα ρούχα του.

Στον έλεγχο που ακολούθησε από τους αστυνομικούς, βρέθηκε ένα μαχαίρι μήκους 25 εκατοστών στην τσέπη του και ένα ακόμα 15 εκατοστών στο εσώρουχο του, σύμφωνα με το Ilialive.

Οι αστυνομικοί προσπαθώντας να καταλάβουν τι του συμβαίνει τον ρώτησαν, χωρίς να πάρουν απάντηση και ενώ ο 45χρονος παράμενε στην ίδια κατάσταση.

Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα της πόλης.