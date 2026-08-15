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Πύργος: Σε κατάσταση αμόκ 45χρονος βγήκε με μαχαίρι στον δρόμο – Φορούσε κράνος και μιλούσε ακατάληπτα

Ένας 45χρονος στον Πύργο Ηλείας προκάλεσε κινητοποίηση στις αρχές όταν εμφανίστηκε σε κατάσταση αμόκ στην οδό Μίλτωνος Ιατρίδη στα Χαλικιάτικα, φορώντας κράνος και κρατώντας μαχαίρι, ενώ φώναζε ακατάληπτα. Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ τον συνέλαβαν, βρίσκοντας στην κατοχή του δύο μαχαίρια, και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα της πόλης

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 45χρονος άντρας σε κατάσταση αμόκ προκάλεσε κινητοποίηση στον Πύργο Ηλείας, κυκλοφορώντας με μαχαίρι στην οδό Μίλτωνος Ιατρίδη στα Χαλικιάτικα.
  • Ο 45χρονος έγινε αντιληπτός από πολίτες να φορά κράνος, να κρατά μαχαίρι και να φωνάζει ακατάληπτα στον δρόμο.
  • Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ τον συνέλαβαν, αφού βρέθηκαν στην κατοχή του δύο μαχαίρια μήκους 25 και 15 εκατοστών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Κινητοποίηση στις αρχές του Πύργου Ηλείας προκάλεσε σήμερα Σάββατο 15 Αυγούστου στις περίπου 10 το πρωί ένας άντρας, ο οποίος ήταν εμφανώς σε κατάσταση αμόκ, στην περιοχή της οδού Μίλτωνος Ιατρίδη στα Χαλικιάτικα.

Ο 45χρονος έγινε αντιληπτός από πολίτες στην περιοχή της οδού Ιατρίδη στα Χαλικιάτικα να φορά κράνος και να κυκλοφορεί στο δρόμο κρατώντας στο χέρι του ένα μαχαίρι, φωνάζοντας συγχρόνως ακατάληπτα.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και τότε ο 45χρονος έκρυψε το μαχαίρι στα ρούχα του.

Στον έλεγχο που ακολούθησε από τους αστυνομικούς, βρέθηκε ένα μαχαίρι μήκους 25 εκατοστών στην τσέπη του και ένα ακόμα 15 εκατοστών στο εσώρουχο του, σύμφωνα με το Ilialive.

Οι αστυνομικοί προσπαθώντας να καταλάβουν τι του συμβαίνει τον ρώτησαν, χωρίς να πάρουν απάντηση και ενώ ο 45χρονος παράμενε στην ίδια κατάσταση.

Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα της πόλης.

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