Αυτοκίνητο «μπούκαρε» σε κατάστημα εστίασης στη Μεσσήνη – Διαλύθηκε η τζαμαρία της επιχείρησης – ΒΙΝΤΕΟ

Αναστάτωση προκλήθηκε σε κατάστημα εστίασης στη Μεσσήνη, όταν ένα αυτοκίνητο εισχώρησε και κατέστρεψε την εξωτερική του τζαμαρία. Βίντεο που αναρτήθηκαν στο TikTok καταγράφουν τις εικόνες μετά το περιστατικό, δείχνοντας το μαύρο ΙΧ ακινητοποιημένο ανάμεσα στα τραπέζια, με σπασμένα γυαλιά και πεταμένα έπιπλα στο δάπεδο

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναστάτωση προκλήθηκε σε κατάστημα εστίασης στη Μεσσήνη, όταν ένα αυτοκίνητο μπούκαρε σε αυτό και κατέστρεψε την εξωτερική τζαμαρία του.
  • Το μαύρο ΙΧ φαίνεται πώς έχει περάσει μέσα από τη γυάλινη πρόσοψη της επιχείρησης και να έχει ακινητοποιηθεί ανάμεσα στα τραπέζια.
  • Βίντεο που αναρτήθηκαν στο TikTok καταγράφουν τις εικόνες μετά το περιστατικό, με το δάπεδο να είναι γεμάτο σπασμένα γυαλιά και τους παρευρισκόμενους εμφανώς αναστατωμένους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αναστάτωση προκλήθηκε σε κατάστημα εστίασης στη Μεσσήνη, όταν ένα αυτοκίνητο μπούκαρε σε αυτό και κατέστρεψε την εξωτερική τζαμαρία του.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο TikTok καταγράφουν τις εικόνες μετά το περιστατικό. Το μαύρο ΙΧ φαίνεται πώς έχει περάσει μέσα από τη γυάλινη πρόσοψη της επιχείρησης και να έχει ακινητοποιηθεί ανάμεσα στα τραπέζια, πολύ κοντά στον πάγκο του καταστήματος.

Στο δάπεδο διακρίνονται παντού σπασμένα γυαλιά από την τζαμαρία, ενώ τραπέζια και καρέκλες βρίσκονται πεταμένα παντού, αποτέλεσμα της τρελής πορείας του οχήματος.

Σε ένα από τα βίντεο, άνθρωποι που βρίσκονται στο κατάστημα παρακολουθούν εμφανώς αναστατωμένοι όσα έχουν συμβεί, ενώ σε άλλο πλάνο φαίνεται καθαρά το αυτοκίνητο να έχει εισχωρήσει αρκετά μέτρα στο εσωτερικό του καταστήματος. «Αυτή η συνάντηση δεν έπρεπε να γίνει», αναφέρει χαρακτηριστικά η λεζάντα σε ένα από τα βίντεο, ενώ σε άλλη ανάρτηση σχολιάζεται με χιούμορ: «Έχει δύσκολέψει η δουλειά, παιδιά».

@dionhsiskurimopou♬ πρωτότυπος ήχος – karagiannop451🍒

@mpolotakisrotane #viral_video ♬ πρωτότυπος ήχος – ΜικροΣ ΑλητακοΣ 😛

@penelopepenelope3♬ πρωτότυπος ήχος – Alpha Records Greece

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