Σκύρος: Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα – Σηκώθηκαν 5 εναέρια μέσα

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα στην Σκύρο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:00. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Σκύρου .

Στη περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ. Η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.