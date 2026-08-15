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Φωτιά στη Σκύρο: Ήχησε το 112 για εκκένωση του Αγίου Φωκά – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης

Σκύρος: Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα – Σηκώθηκαν 5 εναέρια μέσα

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Φωτιά, Σκύρος
πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση / Facebook
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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα στην Σκύρο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό  περίπου στις 16:00. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Σκύρου .

Φωτιά, Σκύρος
πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση / Facebook

Στη περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ. Η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

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