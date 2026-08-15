Σκύρος: Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα – Σηκώθηκαν 5 εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα στην Σκύρο.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:00. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα καθώς και Εθελοντές.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Σκύρου .
Στη περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ. Η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα στη νήσο Σκύρο. Κινητοποιήθηκαν 8 #πυροσβέστες, εθελοντές, 3 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 15, 2026