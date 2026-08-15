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Ολυμπιακός: Συμφωνία με τη Σπόρτινγκ για τον Ντάνιελ Μπραγκάνσα

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην τελική ευθεία για την απόκτηση του Πορτογάλου μέσου Ντάνιελ Μπραγκάνσα, καθώς έχει καταλήξει σε συμφωνία με τη Σπόρτινγκ για τη μετακίνησή του στον Πειραιά.

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Αθλητισμός

Daniel Bragança, Ντανιέλ Μπραγκάνσα, Σπορτινγκ Λισαβόνας
πηγή: Miguel Nunes
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ολυμπιακός και η Σπόρτινγκ έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τη μετακίνηση του Ντάνιελ Μπραγκάνσα στον Πειραιά, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ.
  • Το συνολικό ποσό της μεταγραφής υπολογίζεται μεταξύ 8 και 10 εκατομμυρίων ευρώ, ανάλογα με τους όρους της συμφωνίας και τα μπόνους.
  • Ο 27χρονος Πορτογάλος μέσος δεν αποτελεί βασική επιλογή του Ρούι Μπόρζες και ακολουθεί ατομικές προπονήσεις, περιμένοντας την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση του Ντάνιελ Μπραγκάνσα για τον Ολυμπιακό, καθώς όλα δείχνουν πως η μεταγραφή του Πορτογάλου μέσου βρίσκεται πλέον στην τελική της ευθεία.

Όπως αναφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν προχωρήσει σημαντικά τις διαπραγματεύσεις με τη Σπόρτινγκ και οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τη μετακίνηση του ποδοσφαιριστή στον Πειραιά.

Η συμφωνία, σύμφωνα με την ίδια πηγή, αναμένεται να αποτελέσει μία σημαντική οικονομική επένδυση για τον Ολυμπιακό. Το συνολικό ποσό της μεταγραφής υπολογίζεται μεταξύ 8 και 10 εκατομμυρίων ευρώ, ανάλογα με τους όρους της συμφωνίας και τα μπόνους που ενδέχεται να προβλέπονται.

Απομένουν πλέον ορισμένες τελευταίες λεπτομέρειες, ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά το deal και ο 27χρονος χαφ να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο Μπραγκάνσα, άλλωστε, δεν φαίνεται να αποτελεί βασική επιλογή του Ρούι Μπόρζες για τη νέα σεζόν. Ο Πορτογάλος μέσος βρίσκεται το τελευταίο διάστημα εκτός του κανονικού προγράμματος της ομάδας και ακολουθεί ατομικές προπονήσεις, περιμένοντας να ξεκαθαρίσει οριστικά το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

 

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