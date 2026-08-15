Ολυμπιακός: Συμφωνία με τη Σπόρτινγκ για τον Ντάνιελ Μπραγκάνσα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση του Ντάνιελ Μπραγκάνσα για τον Ολυμπιακό, καθώς όλα δείχνουν πως η μεταγραφή του Πορτογάλου μέσου βρίσκεται πλέον στην τελική της ευθεία.

Όπως αναφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν προχωρήσει σημαντικά τις διαπραγματεύσεις με τη Σπόρτινγκ και οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τη μετακίνηση του ποδοσφαιριστή στον Πειραιά.

Η συμφωνία, σύμφωνα με την ίδια πηγή, αναμένεται να αποτελέσει μία σημαντική οικονομική επένδυση για τον Ολυμπιακό. Το συνολικό ποσό της μεταγραφής υπολογίζεται μεταξύ 8 και 10 εκατομμυρίων ευρώ, ανάλογα με τους όρους της συμφωνίας και τα μπόνους που ενδέχεται να προβλέπονται.

Απομένουν πλέον ορισμένες τελευταίες λεπτομέρειες, ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά το deal και ο 27χρονος χαφ να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο Μπραγκάνσα, άλλωστε, δεν φαίνεται να αποτελεί βασική επιλογή του Ρούι Μπόρζες για τη νέα σεζόν. Ο Πορτογάλος μέσος βρίσκεται το τελευταίο διάστημα εκτός του κανονικού προγράμματος της ομάδας και ακολουθεί ατομικές προπονήσεις, περιμένοντας να ξεκαθαρίσει οριστικά το επόμενο βήμα στην καριέρα του.