Βαρνάβας: Νεκρή 74χρονη που έπεσε με το αυτοκίνητο σε βαθύ ρέμα – Βίντεο με τους διασώστες που προσπαθούν να την απεγκλωβίσουν

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Τραγωδία στον Βαρνάβα με μία 74χρονη γυναίκα να χάνει τη ζωή της, όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, το οποίο κατέληξε ανάποδα σε βαθύ ρέμα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:30 την Παρασκευή, σε στενό επαρχιακό δρόμο της περιοχής. Σύμφωνα με κατοίκους, η άτυχη γυναίκα γνώριζε τον δρόμο και είχε περάσει από το συγκεκριμένο σημείο και στο παρελθόν.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το Star καταγράφονται εθελοντές και διασώστες να κατεβαίνουν στο ρέμα και να επιχειρούν να απεγκλωβίσουν την 74χρονη, γνωρίζοντας ότι κάθε δευτερόλεπτο ήταν κρίσιμο.

Οι εθελοντές έφτασαν πρώτοι στο σημείο. Όπως περιγράφει ο Θανάσης Κατσίκης, εθελοντής της ομάδας Βαρνάβα, όταν έφτασαν στο σημείο είδαν το αυτοκίνητο αναποδογυρισμένο μέσα στο ρέμα. «Είδαμε το αμάξι εδώ τουμπαρισμένο. Κατεβήκανε δύο συνάδελφοι κάτω και είδαν ότι η κυρία είχε λίγο σφυγμό, δεν είχε φύγει από τη ζωή εκείνη την ώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι πρώτοι που έσπευσαν για βοήθεια ήταν εθελοντές πυροσβέστες από τις ομάδες Γραμματικού και Βαρνάβα. Κατέβηκαν στο δύσβατο σημείο και προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα.

Όπως περιγράφει ο εθελοντής της ομάδας Βαρνάβα, Μαρίνος Μισόκαλος, η γυναίκα βρισκόταν ανάποδα μέσα στο αυτοκίνητο και χωρίς τις αισθήσεις της.

«Κατεβήκαμε κάτω, ήταν δεμένη μια κυρία ανάποδα και δεν είχε τις αισθήσεις της. Προσπαθήσαμε να μπούμε μέσα, αλλά δεν μπορέσαμε. Σε πέντε λεπτά ήρθε και η Πυροσβεστική και άλλες εθελοντικές ομάδες και σιγά-σιγά ήρθε το ασθενοφόρο και την πήρε», ανέφερε.

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στο ρέμα, χωρίς μέχρι στιγμής να είναι σαφές τι ακριβώς προκάλεσε την εκτροπή. Οι κάτοικοι και οι εθελοντές κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα στενό και επικίνδυνο δρόμο. «Δεν ξέρουμε αν έπαθε κάτι, αν δεν ένιωθε καλά, αν γύρισε το τιμόνι. Δυστυχώς, δεν το γνωρίζουμε», ανέφερε η Βασιλική Μάγγανα, εθελόντρια της ομάδας Βαρνάβα.