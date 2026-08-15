Έρημη πόλη η Αθήνα τον Δεκαπενταύγουστο: Δρόμοι χωρίς αυτοκίνητα, λίγοι «ξεχασμένοι» περαστικοί, άδεια και η πλατεία Συντάγματος – Δείτε εικόνες

Δεκαπενταύγουστος σήμερα και η Αθήνα μοιάζει με έρημη πόλη. Το πολύβουο κέντρο δεν θυμίζει σε τίποτα μια τυπική ημέρα οπότε και η κίνηση «χτυπά κόκκινο» και οι τουρίστες, οι εργαζόμενοι και οι περαστικοί διασχίζουν με βιασύνη τους δρόμους.

Οι εικόνες που έχουν καταγραφεί, απιοτυπώνουν με τον πιο «εκκωφαντικό τρόπο» τη σιωπή και την ησυχία. Δρόμοι χωρίς αυτοκίνητα και πεζούς. Ακόμη και η πλατεία Συντάγματος που συνήθως σφύζει από ζωή, είναι άδεια. Μόνο το σιντριβάνι μένει «αγέρωχο» στη μέση.

Μπροστά από τη Βουλή η εικόνα είναι επίσης «σιωπηλή». Τα παρκαρισμένα ταξί έχουν μείνει για να δίνουν «ζωή» μέσα στην έρημη πόλη.

Οι αδειούχοι του Αυγούστου φεύγουν κατά κύματα και έτσι «βουλιάζουν» η Περιφέρεια και τα νησιά, αφήνοντας για κάποιες έστω ημέρες την πρωτεύουσα στην… ησυχία της.