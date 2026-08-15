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Έρημη πόλη η Αθήνα τον Δεκαπενταύγουστο: Δρόμοι χωρίς αυτοκίνητα, λίγοι «ξεχασμένοι» περαστικοί, άδεια και η πλατεία Συντάγματος – Δείτε εικόνες

Την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου, η Αθήνα παρουσιάζει την εικόνα μιας έρημης πόλης, με το συνήθως πολύβουο κέντρο να είναι άδειο από αυτοκίνητα και πεζούς. Ακόμη και εμβληματικά σημεία όπως η πλατεία Συντάγματος και ο χώρος μπροστά από τη Βουλή είναι σιωπηλά, καθώς οι κάτοικοι έχουν αναχωρήσει μαζικά για τις διακοπές του Αυγούστου, αφήνοντας την πρωτεύουσα σε ασυνήθιστη ησυχία.

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Αθήνα- Δεκαπενταύγουστος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αθήνα έμοιαζε με έρημη πόλη τον Δεκαπενταύγουστο, καθώς το πολύβουο κέντρο δεν θύμιζε σε τίποτα μια τυπική ημέρα.
  • Οι εικόνες που καταγράφηκαν αποτύπωναν με τον πιο «εκκωφαντικό τρόπο» τη σιωπή και την ησυχία, με δρόμους χωρίς αυτοκίνητα και πεζούς και την πλατεία Συντάγματος να είναι άδεια.
  • Οι αδειούχοι του Αυγούστου έφυγαν κατά κύματα, αφήνοντας την πρωτεύουσα στην… ησυχία της, καθώς «βούλιαξαν» η Περιφέρεια και τα νησιά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δεκαπενταύγουστος σήμερα και η Αθήνα μοιάζει με έρημη πόλη. Το πολύβουο κέντρο δεν θυμίζει σε τίποτα μια τυπική ημέρα οπότε και η κίνηση «χτυπά κόκκινο» και οι τουρίστες, οι εργαζόμενοι και οι περαστικοί διασχίζουν με βιασύνη τους δρόμους.

Οι εικόνες που έχουν καταγραφεί, απιοτυπώνουν με τον πιο «εκκωφαντικό τρόπο» τη σιωπή και την ησυχία. Δρόμοι χωρίς αυτοκίνητα και πεζούς. Ακόμη και η πλατεία Συντάγματος που συνήθως σφύζει από ζωή, είναι άδεια. Μόνο το σιντριβάνι μένει «αγέρωχο» στη μέση.

Αθήνα- Δεκαπενταύγουστος

Μπροστά από τη Βουλή η εικόνα είναι επίσης «σιωπηλή». Τα παρκαρισμένα ταξί έχουν μείνει για να δίνουν «ζωή» μέσα στην έρημη πόλη.

Αθήνα- Δεκαπενταύγουστος

Οι αδειούχοι του Αυγούστου φεύγουν κατά κύματα και έτσι «βουλιάζουν» η Περιφέρεια και τα νησιά, αφήνοντας για κάποιες έστω ημέρες την πρωτεύουσα στην… ησυχία της.

Αθήνα- Δεκαπενταύγουστος

 

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