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Ρόδος: Λουόμενοι κάνουν βουτιές από το Τραμπολίνο στην παραλία Έλλη παρά την απαγόρευση – Παρέμβαση του Λιμενικού – ΒΙΝΤΕΟ

Παρά τη σφράγιση και την απαγόρευση χρήσης του ιστορικού Τραμπολίνου στην παραλία Έλλη της Ρόδου λόγω σοβαρών προειδοποιήσεων για τη στατική του επάρκεια, λουόμενοι συνεχίζουν να κάνουν βουτιές.

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Κοινωνία

Ρόδος, Έλλη, Παραλία, Τραμπολίνο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Παρά τη σφράγιση και την απαγόρευση χρήσης του ιστορικού Τραμπολίνου στην παραλία Έλλη στη Ρόδο, λουόμενοι συνεχίζουν να ανεβαίνουν και να κάνουν βουτιές.
  • Το Λιμενικό επιχειρεί να απομακρύνει όσους πλησιάζουν, καθώς έχουν καταγραφεί σοβαρές προειδοποιήσεις για τη στατική επάρκεια του βατήρα.
  • Οι εικόνες προκαλούν έντονη ανησυχία, καθώς κάποιοι αγνοούν τα μέτρα ασφαλείας και θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Παρά τη σφράγιση και την απαγόρευση χρήσης του ιστορικού Τραμπολίνου στην παραλία Έλλη στη Ρόδο, λουόμενοι συνεχίζουν να ανεβαίνουν στην κατασκευή και να κάνουν βουτιές.

Το Λιμενικό επιχειρεί να απομακρύνει όσους πλησιάζουν, καθώς σύμφωνα με το dimokratiki.gr, έχουν καταγραφεί σοβαρές προειδοποιήσεις για τη στατική επάρκεια του βατήρα και τον κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα.

Οι εικόνες προκαλούν έντονη ανησυχία, καθώς κάποιοι αγνοούν τα μέτρα ασφαλείας και θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο.

Δείτε το βίντεο:

 

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