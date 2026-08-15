Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Αυτήν την χρονιά θα κυριαρχήσω» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ μετά από 13 χρόνια στους Μιλγουόκι Μπακς, δηλώνοντας έτοιμος να κυριαρχήσει στο NBA τη νέα σεζόν.

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Αθλητισμός

Γιάννης Αντετοκούνμπο,Μαϊάμι Χιτ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ έπειτα από 13 χρόνια στους Μιλγουόκι Μπακς, δηλώνοντας έτοιμος για τη νέα πρόκληση.
  • Ο «Greek Freak» έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της νέας σεζόν, τονίζοντας πως ο βασικός του στόχος παραμένει η κορυφή του NBA.
  • Ο Αντετοκούνμπο υποσχέθηκε στους νέους του οπαδούς πως «θα φέρουμε πίσω τη “ζέστη”», ενώ τόνισε: «Αυτήν τη χρονιά… θα κυριαρχήσω».

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Έτοιμος να ανταποκριθεί στη νέα μεγάλη πρόκληση της καριέρας του εμφανίζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος έπειτα από 13 χρόνια στους Μιλγουόκι Μπακς ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ.

Ο «Greek Freak» συμμετείχε σε ένα παιχνίδι «τελείωσε την πρόταση» και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της νέας σεζόν, δείχνοντας πως ο βασικός του στόχος παραμένει ένας: η κορυφή του NBA.

Ο Αντετοκούνμπο τόνισε πως θέλει να αποδείξει ότι ανήκει στους κορυφαίους παίκτες της λίγκας, ενώ προς τους νέους του οπαδούς υποσχέθηκε πως η «ζέστη» θα επιστρέψει στο Μαϊάμι.

«Αυτήν τη χρονιά… θα κυριαρχήσω. Αυτό που θέλω να αποδείξω είναι… ότι είμαι ένας από τους καλύτερους παίκτες στο NBA. Στους οπαδούς θέλω να πω… ότι θα φέρουμε πίσω τη “ζέστη”. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι… σε μία από τις καλύτερες εποχές του. Η νοοτροπία μου για τη νέα σεζόν είναι… η νίκη. Όταν μου δοθεί η ευκαιρία… θα κυριαρχήσω. Μαϊάμι, ετοιμάσου… για μια ενθουσιώδη σεζόν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

 

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