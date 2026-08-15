Σεισμός 7,7 Ρίχτερ στην Ινδονησία: Τουλάχιστον 47 οι νεκροί, χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους – «Ήταν σαν να ήμασταν πάνω σε τραμπολίνο.

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Τουλάχιστον 47 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον σεισμό μεγέθους 7,7 Ρίχτερ που έπληξε την ανατολική Ινδονησία συνοδευόμενος από δεκάδες μετασεισμικές δονήσεις, ανακοίνωσε η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών (BNPB).

Οι ομάδες διάσωσης δεν έχουν κατορθώσει να φθάσουν στην περιοχή του Ναγκεκέο, που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο καθώς κατολισθήσεις έχουν κλείσει δρόμους και υπάρχουν προβλήματα στις επικοινωνίες.

2.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα επιφανειακός, με το επίκεντρο να βρίσκεται στα ανοιχτά της βόρειας ακτής της Φλόρες. Η ισχυρή δόνηση προκάλεσε καταρρεύσεις κτιρίων, ζημιές σε σπίτια και δημόσιες υποδομές, διακοπές ηλεκτροδότησης και προβλήματα στις επικοινωνίες, ενώ ακολούθησαν δεκάδες μετασεισμοί, ανακοίνωσε η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών (BNPB).

Περίπου 2.000 κάτοικοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους και μετακινήθηκαν σε ασφαλέστερα σημεία.

«Ήταν σαν να βρισκόμασταν πάνω σε τραμπολίνο»

Κάτοικοι περιέγραψαν στιγμές πανικού, καθώς η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλη απόσταση από το επίκεντρο.

«Ο σεισμός ήταν τεράστιος, η δόνηση ήταν τόσο ισχυρή», δήλωσε κάτοικος της πόλης Μαουμέρε, περιγράφοντας πως 13 μέλη της οικογένειάς της βρίσκονταν μέσα στο σπίτι όταν άρχισε να χτυπά ο Εγκέλαδος και όλοι έτρεξαν να σωθούν.

Η Γιουλιάν Τζούιτα Εκάλια, καθηγήτρια πανεπιστημίου που ζει στην πόλη Ρουτένγκ, περισσότερα από 100 χιλιόμετρα από το επίκεντρο, δήλωσε ότι δεν είχε αισθανθεί ποτέ τόσο ισχυρό σεισμό. «Ήταν σαν να βρισκόμασταν πάνω σε τραμπολίνο. Ήταν πραγματικά τρομακτικό», περιέγραψε, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Όπως ανέφερε, ξύπνησε περίπου στις 5:30 το πρωί από τον σεισμό και, καθώς προσπαθούσε να βγει από το σπίτι, αντικείμενα έπεφταν από παντού.

Τηλεοράσεις, τρόπαια, πιάτα και βαλίτσες έπεσαν στο πάτωμα, ενώ όταν βγήκε έξω ο γιος της και οι γείτονες είχαν ήδη συγκεντρωθεί έντρομοι στον δρόμο.

«Ο κόσμος πανικοβλήθηκε»

Κάτοικοι της Ναγκεκέο περιέγραψαν σκηνές χάους αμέσως μετά τη δόνηση. «Ο κόσμος πανικοβλήθηκε, έτρεχε από εδώ κι από εκεί. Εκκενώνουμε προσωρινά και προσπαθούμε να φτάσουμε στους λόφους», δήλωσε κάτοικος της περιοχής.

Στον «Δακτύλιο της Φωτιάς» η Ινδονησία

Η Ινδονησία είναι μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές του πλανήτη, καθώς βρίσκεται στον «Δακτύλιο της Φωτιάς» (ή Δαχτυλίδι της Φωτιάς) του Ειρηνικού, μια τεράστια ζώνη έντονης σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας που εκτείνεται από την Ιαπωνία και τη Νοτιοανατολική Ασία έως τον Ειρηνικό.

Η ίδια η Φλόρες έχει βρεθεί στο παρελθόν στο επίκεντρο καταστροφικών σεισμών. Το 1992, σεισμός μεγέθους 7,7 Ρίχτερ έπληξε την περιοχή και προκάλεσε τσουνάμι, με περίπου 2.500 νεκρούς.

Το 2004, σεισμός μεγέθους 9,1 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Σουμάτρας προκάλεσε ένα από τα φονικότερα τσουνάμι στην καταγεγραμμένη ιστορία, με περίπου 220.000 νεκρούς σε ολόκληρη την περιοχή, εκ των οποίων περίπου 170.000 στην Ινδονησία.

Το 2018, ισχυρός σεισμός έπληξε το τουριστικό νησί Λομπόκ, με τις διαδοχικές δονήσεις να αφήνουν περισσότερους από 550 νεκρούς. Την ίδια χρονιά, σεισμός 7,5 Ρίχτερ και το επακόλουθο τσουνάμι στη Σουλαουέζι προκάλεσαν τον θάνατο ή την εξαφάνιση περισσότερων από 4.300 ανθρώπων.