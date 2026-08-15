Αίγιο: Απείλησαν 15χρονο με μαχαίρια και πέταξαν μολότοφ στο σπίτι του

Ένα σοβαρό επεισόδιο βίας έλαβε χώρα στα Σελιανίτικα Αιγιάλειας, όπου ένας 15χρονος απειλήθηκε με μαχαίρια από τέσσερις νεαρούς. Λίγες ώρες αργότερα, άγνωστοι πέταξαν βόμβα μολότοφ στο σπίτι του ανήλικου, προκαλώντας φωτιά στην τέντα, την οποία έσβησε γείτονας. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τα δύο περιστατικά, εξετάζοντας τη σύνδεσή τους

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Αστυνομία, περιπολικό, Κρήτη, Χανιά
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ιδιαίτερα σοβαρό επεισόδιο με θύμα έναν 15χρονο έλαβε χώρα το απόγευμα της Πέμπτης στα Σελιανίτικα Αιγιάλειας, ενώ λίγες ώρες αργότερα άγνωστοι πέταξαν βόμβα μολότοφ στο σπίτι του ανήλικου.
  • Τέσσερις νεαροί φέρονται να επιτέθηκαν στον 15χρονο και να τον απείλησαν, με δύο εξ αυτών να βγάζουν μαχαίρια για εκφοβισμό.
  • Η υπόθεση πήρε νέα τροπή τα ξημερώματα της Παρασκευής με επίθεση μολότοφ στο σπίτι του 15χρονου, ενώ οι Αρχές διερευνούν τη σύνδεση των δύο περιστατικών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ιδιαίτερα σοβαρό επεισόδιο με θύμα έναν 15χρονο έλαβε χώρα το απόγευμα της Πέμπτης στα Σελιανίτικα Αιγιάλειας, ενώ λίγες ώρες αργότερα άγνωστοι πέταξαν βόμβα μολότοφ στο σπίτι του ανήλικου.

Σύμφωνα με το dete.gr, τέσσερις νεαροί, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος, φέρονται να επιτέθηκαν στον 15χρονο και να τον απείλησαν. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, δύο από αυτούς φέρονται να έβγαλαν μαχαίρια, προκειμένου να τον εκφοβίσουν.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό και προχώρησε στην ταυτοποίηση των τεσσάρων νεαρών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ωστόσο, η υπόθεση πήρε νέα τροπή τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν άγνωστοι πέταξαν βόμβα μολότοφ στο σπίτι όπου διαμένει ο 15χρονος, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες η τέντα της κατοικίας, χωρίς ευτυχώς να επεκταθεί στο εσωτερικό του.

Γείτονας που αντιλήφθηκε εγκαίρως τη φωτιά παρενέβη και κατάφερε να τη σβήσει πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν τα δύο περιστατικά, εξετάζοντας, μεταξύ άλλων, εάν η επίθεση με τη μολότοφ συνδέεται με το επεισόδιο που είχε προηγηθεί σε βάρος του 15χρονου.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ