Αίγιο: Απείλησαν 15χρονο με μαχαίρια και πέταξαν μολότοφ στο σπίτι του

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Ιδιαίτερα σοβαρό επεισόδιο με θύμα έναν 15χρονο έλαβε χώρα το απόγευμα της Πέμπτης στα Σελιανίτικα Αιγιάλειας, ενώ λίγες ώρες αργότερα άγνωστοι πέταξαν βόμβα μολότοφ στο σπίτι του ανήλικου.

Σύμφωνα με το dete.gr, τέσσερις νεαροί, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος, φέρονται να επιτέθηκαν στον 15χρονο και να τον απείλησαν. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, δύο από αυτούς φέρονται να έβγαλαν μαχαίρια, προκειμένου να τον εκφοβίσουν.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό και προχώρησε στην ταυτοποίηση των τεσσάρων νεαρών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ωστόσο, η υπόθεση πήρε νέα τροπή τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν άγνωστοι πέταξαν βόμβα μολότοφ στο σπίτι όπου διαμένει ο 15χρονος, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες η τέντα της κατοικίας, χωρίς ευτυχώς να επεκταθεί στο εσωτερικό του.

Γείτονας που αντιλήφθηκε εγκαίρως τη φωτιά παρενέβη και κατάφερε να τη σβήσει πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν τα δύο περιστατικά, εξετάζοντας, μεταξύ άλλων, εάν η επίθεση με τη μολότοφ συνδέεται με το επεισόδιο που είχε προηγηθεί σε βάρος του 15χρονου.