Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σαμοθράκη – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε χαμηλή βλάστηση στον Ξηροπόταμο Σαμοθράκης.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:00. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα καθώς και εθελοντές, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.
Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Σαμοθράκης.
Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου .
Ήχησε το 112 για ετοιμότητα
Στις 18:27 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Ξηροπόταμος της Νήσου #Σαμοθράκης
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 15, 2026