Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σαμοθράκη – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Ξηροπόταμο Σαμοθράκης, κινητοποιώντας δυνάμεις της Πυροσβεστικής, εθελοντές, και εναέρια μέσα για την κατάσβεση. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και ο κίνδυνος πυρκαγιάς ήταν πολύ υψηλός. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου διερευνά τις αιτίες του περιστατικού

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στον Ξηροπόταμο Σαμοθράκης.
  • Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, εθελοντές, 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη, με τη συνδρομή υδροφόρων του δήμου.
  • Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός (κατηγορία 4).

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε χαμηλή βλάστηση στον Ξηροπόταμο Σαμοθράκης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:00. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα καθώς και εθελοντές, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Σαμοθράκης.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου .

Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Στις 18:27 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

 

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