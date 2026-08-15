Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σαμοθράκη – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε χαμηλή βλάστηση στον Ξηροπόταμο Σαμοθράκης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:00. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα καθώς και εθελοντές, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Σαμοθράκης.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου .

Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Στις 18:27 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.