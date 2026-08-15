Σκηνές τρόμου στη Βρετανία: Μητέρα τρέχει να σωθεί από τις φλόγες – Η φωτιά κατέστρεψε το σπίτι της – ΒΙΝΤΕΟ

Η στιγμή που ιδιοκτήτρια σπιτιού τρέπεται σε φυγή για να σωθεί, λίγα δευτερόλεπτα πριν οι φλόγες καταστρέψουν το «παντοτινό σπίτι» της οικογένειας στο Stourbridge, καταγράφεται σε ένα δραματικό βίντεο από τη Βρετανία. Το οπτικό υλικό δείχνει την Rose-Anne Vinten, μητέρα δύο παιδιών, να τρέχει στον κήπο, το οποίο αγόρασε με τον σύζυγό της, Richard, πριν από μόλις πέντε μήνες.

Σε χρονικό διάστημα μικρότερο του λεπτού, το σπίτι τους γίνεται παρανάλωμα από την πυρκαγιά, αφήνοντάς το «ολοσχερώς κατεστραμμένο», σύμφωνα με την Daily Mail.

Σε πλάνα που δημοσίευσε το ITV, φαίνονται οι φλόγες να καταστρέφουν τον κήπο, να καίνε ρούχα απλωμένα σε σχοινί, ενώ στο εσωτερικό, τα δωμάτια έγιναν στάχτη.

Το σπίτι των Vintens, το οποίο βρίσκεται λίγα μέτρα από τον πιο ακριβό δρόμο της περιοχής, ήταν ανάμεσα στα σχεδόν 40 ακίνητα που καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές που μαίνονταν στα Δυτικά Μίντλαντς την Πέμπτη.

Συνολικά 54 ασθενείς έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από παραϊατρικό προσωπικό, ενώ έξι πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο λόγω εισπνοής καπνού και εξάντλησης από θερμότητα, αφού εργάστηκαν όλη τη νύχτα.

Η Βρετανία παραμένει σε «πολύ υψηλό» κίνδυνο πυρκαγιών εν μέσω θερμοκρασιών ρεκόρ, με περιοχές της χώρας να χαρακτηρίζονται ως πυριτιδαποθήκη. Την Παρασκευή το βράδυ στάλθηκε έκτακτη ειδοποίηση σε εκατομμύρια κινητά τηλέφωνα, προειδοποιώντας τους ανθρώπους να μην ανάβουν οτιδήποτε θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, συμπεριλαμβανομένων μπάρμπεκιου, φωτιές σε κατασκήνωση αλλά και πυροτεχνήματα. Εν τω μεταξύ, ο Άντι Μπέρναμ κάλεσε τον στρατό για να αντιμετωπίσει μια μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στη νότια Ουαλία.

«Ήταν πραγματικά τρομακτικό»

Η κα Vinten είπε ότι ειδοποιήθηκε για την πυρκαγιά μόνο όταν η εννιάχρονη κόρη της είπε «κοίτα όλο τον καπνό στο χωράφι με τα άλογα».

Και αφού έβγαλε γρήγορα τα παιδιά από το σπίτι, επέστρεψε για να προσπαθήσει να ρίξει νερό στον φράχτη, σε μια προσπάθεια να σταματήσει την εξάπλωση της φωτιάς.

«Ήταν πραγματικά τρομακτικό για να είμαι ειλικρινής, ένιωθα σαν να ήμουν σε ταινία. Ήμουν πολύ φοβισμένη, αλλά ήξερα ταυτόχρονα ότι έπρεπε να είμαι γενναία για τα παιδιά μου, επειδή η κόρη μου ανησυχούσε πολύ. Όταν πήγα στο διπλανό σπίτι και τους είδα να στέκονται εκεί στο παράθυρο, κοιτάζοντας, είδαν ότι το σπίτι τους είχε πάρει φωτιά, οπότε έπρεπε να τη συγκρατήσω.»

Από την πλευρά του ο σύζυγός της ανέφερε ότι συνειδητοποίησε την έκταση της ζημιάς στην περιουσία τους μόνο όταν επέστρεψε για να παραλάβει την ινσουλίνη του.

Η κόλαση, η οποία τροφοδοτούνταν από γρασίδι σαν άχυρο και ξερό δάσος την πιο ζεστή μέρα του χρόνου, σάρωνε μέρη του Stourbridge σε λίγα λεπτά.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ξεκίνησε από ένα κοντινό χωράφι αγρότη, προτού κινηθεί ανατολικά διασχίζοντας την οδό Ounty John Lane, όπου κάηκαν σπίτια. Στη συνέχεια, η φωτιά επεκτάθηκε βόρεια και διέσχισε το ιστορικό γκολφ κλαμπ Stourbridge, προτού φτάσει στους κήπους των σπιτιών στη λεωφόρο Melrose.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έλαβαν χιλιάδες κλήσεις στον αριθμό 999 και ορισμένοι κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Σήμερα το πρωί, ο Πρίγκιπας της Ουαλίας ευχαρίστησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που μάχονται με τις πυρκαγιές σε όλη τη χώρα σε προσωπική δήλωση.

«Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους έχουν πληγεί, ιδιαίτερα με εκείνους που έχουν χάσει τα σπίτια τους, και με όσοι εργάζονται ακούραστα για την προστασία των κοινοτήτων, των σπιτιών και της υπαίθρου.»